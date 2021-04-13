Время обеда! Посмотрите, как тюлень из порта Усть-Луга лакомится селедкой

1 апреля в Фонде друзей балтийской нерпы появился первый подопечный 2021 года — это серый тюлененок, найденный в порту Усть-Луга. Спустя почти три недели он уже «оклемался» и вовсю трапезничает. В меню селедка — время обеда!
«Мам, пап, а что, больше еды никакой нет что ли? Правда-правда? Ну ладно, буду жевать», «Ни ножа, ни вилки не дали», «С какого конца это есть?», «Кнопочка еще, только учится кушать, но справилась», «До последнего момента думала что не справится с рыбой! Все же умял! Удивительные животные!», «Хоть и удивлялся тюля, что крупновато сервировали, а все равно все прижилось. Ма-ла-дец!», — комментируют петербуржцы трапезу тюленя.
Напомним, в минувший четверг в Фонде друзей балтийской нерпы случилось прибавление — к биологам привезли серую тюленьку в очень изможденном состоянии. Но уже на следующий день она чувствовала себя намного лучше. Лежит, зевает и потягивается.
Главная ластоногая звезда Петербурга, несомненно, тюлень Крошик. В декабре он торжественно поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом, во время долгих новогодних праздников щеголяет с обледенелыми усами или заставляет сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы хвататься за сердце (и кувалду!), когда его бассейн затягивает ледяной коркой.
С наступлением весны Крошик начинает линять и становится похожим на потертую плюшевую игрушку, послушно отправляется в карантинный бокс, где ленится нырять и отказывается худеть (не в идеальной фигуре счастье!). Но по долгу службы все-таки помогает биологам, подбирает GPS-передатчики и «передает» сотрудникам центра спасения — они нужны для того, чтобы следить и помогать подопечным в случае беды.
Хорошо поработал, хорошо отдохни: показываем на примере Крошика, как надо принимать солнечные ванные. Когда становится совсем жарко, он перебирается в люксовый спа-отель: обитатель холодных северных вод переносит небывалую июльскую жару с помощью сотрудников центра, которым приходится чаще обычного менять воду в бассейне и в два раза сильнее любить и баловать звездочку. А с наступлением первых холодов радуется и первому снегу.
Летом тюлень Крошик обзавелся тюнингованным бассейном. Теперь «нежные глазенки обитателя темных глубин» защитили от солнца при помощи зонтиков. Ластоногая звезда засветилась в фильме о ладожских нерпах — и сразу в главной роли. А после продолжительного перерыва наставники тюленя поделились небольшим фоторепортажем из бассейна. Посмотрите, как Крошик блаженствует в воде, гоняется за миногой и взрослеет.
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