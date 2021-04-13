Время обеда! Посмотрите, как тюлень из порта Усть-Луга лакомится селедкой

«Мам, пап, а что, больше еды никакой нет что ли? Правда-правда? Ну ладно, буду жевать», «Ни ножа, ни вилки не дали», «С какого конца это есть?», «Кнопочка еще, только учится кушать, но справилась», «До последнего момента думала что не справится с рыбой! Все же умял! Удивительные животные!», «Хоть и удивлялся тюля, что крупновато сервировали, а все равно все прижилось. Ма-ла-дец!», — комментируют петербуржцы трапезу тюленя.

Напомним, в минувший четверг в Фонде друзей балтийской нерпы случилось прибавление — к биологам привезли серую тюленьку в очень изможденном состоянии. Но уже на следующий день она чувствовала себя намного лучше. Лежит, зевает и потягивается.