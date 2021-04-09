Лежать, зевать и потягиваться: посмотрите на новую подопечную Фонда балтийской нерпы из поселка Лебяжье

К биологам серая тюленька прибыла из поселка Лебяжье с очень высокой температурой — больше 40 градусов. К тому моменту у нее была нарушена координация движений, сразу после приезда потеряла сознание, у нее начались судороги. «С некоторым трудом нам удалось ее вывести из этого состояние и сейчас появились некоторые надежды на то, что мы ей сможем помочь. Так что давайте ей все этого пожелаем», — поделились вчера сотрудники фонда.

Уже сегодня тюленьке из поселка Лебяжье стало лучше. Сотрудники фонда поделились видео, на котором подопечная выглядит расслабленно — лежит, зевает и потягивается в ожидании, когда ее покормят. «Хочется кушать», — шутят биологи. «Уже бананится — какой хороший признак!», «Моется перед обедом. Хорошего аппетита, малышка!» — реагируют петербуржцы.