12 марта депутат муниципального округа «Ульянка» Никита Кириллов отправил письма губернатору Петербурга Александру Беглову, премьер-министру России Михаилу Мишустину, Илону Маску и в РЖД за помощью в решении транспортного коллапса. Также он передал в приемную губернатора подписи, собранные под петицией с требованием «повысить приоритет строительства новых станций метро на Юго-Западе Петербурга» — на 233 листах. «Бумагу для запросов я использую изготовленную из 100% переработанного сырья, так что из-за бюрократии не пострадало ни одно дерево», — отметил Кириллов.

«В сопроводительном письме к губернатору я попросил, чтобы он проработал возможность дополнительного выделения средств из бюджета города, а также чтобы он обратился к федеральному правительству с просьбой выделения средств из федерального бюджета. У Мишустина попросил посодействовать нашему губернатору с решением этой проблемы. Отправил обращение начальнику Октябрьской железной дороги, чтобы тот посодействовал в разработке и запуске маршрутов. Направил я письмо и Илону Маску», — рассказывает депутат МО «Ульянка».