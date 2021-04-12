Как решить проблему транспортного коллапса и строительства метро в Петербурге? Можно запустить сбор подписей под петицией, обратиться к губернатору города, напрямую к председателю правительства России. Или написать письмо Илону Маску. Что и сделал депутат муниципального округа «Ульянка» Никита Кириллов.
12 марта депутат муниципального округа «Ульянка» Никита Кириллов отправил письма губернатору Петербурга Александру Беглову, премьер-министру России Михаилу Мишустину, Илону Маску и в РЖД за помощью в решении транспортного коллапса. Также он передал в приемную губернатора подписи, собранные под петицией с требованием «повысить приоритет строительства новых станций метро на Юго-Западе Петербурга» — на 233 листах. «Бумагу для запросов я использую изготовленную из 100% переработанного сырья, так что из-за бюрократии не пострадало ни одно дерево», — отметил Кириллов.
«В сопроводительном письме к губернатору я попросил, чтобы он проработал возможность дополнительного выделения средств из бюджета города, а также чтобы он обратился к федеральному правительству с просьбой выделения средств из федерального бюджета. У Мишустина попросил посодействовать нашему губернатору с решением этой проблемы. Отправил обращение начальнику Октябрьской железной дороги, чтобы тот посодействовал в разработке и запуске маршрутов. Направил я письмо и Илону Маску», — рассказывает депутат МО «Ульянка».
В своем письме основателю Tesla и космической компании SpaceX Илону Маску Кириллов рассказал, что «в нашей стране проблемы не только в космической отрасли, но и на Земле — с метро». В тексте он отметил, что Петербург аналогичен по площадь Нью-Йорку, «только вот на карте метро в Нью-Йорке 472 станции, а у нас — 72», поэтому «на один миллион человек на юго-западе нашего города всего одна станция метро, которая была построена в далеком 1977 году». Также Кириллов предложил Маску посетить Петербург, попросил «рассказать или намекнуть» чиновникам, как правильно быть эффективными менеджерами в подобных проблемах.
«Я верю, что в нашей стране настанет время, когда мы сможем вновь покорять просторы космоса, достойно жить с миром, комфортом и обязательно в гармонии с природой!» — резюмировал депутат.
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Kalabi Yau / Shutterstock.com
В начале 2021 года депутат муниципального округа «Ульянка» Никита Кириллов запустил сбор подписей под петицией с требованием повысить приоритет строительства новых станций метро на Юго-Западе Петербурга — «Проспект Маршала Жукова» и «Петергофское шоссе». В тексте он отметил, что «один миллион человек из пяти районов города и области вынуждены пользоваться одной станцией метро — "Проспект Ветеранов"». Новые станции, по словам депутата, должны были появиться «много лет назад, но так и остаются в проекте» — приоритет строительства отдается «районам, в которых и близко нет такой проблемы».
«Наша реальная ежедневная картина — большие пробки в утренние часы в будний день. Удручающая ситуация еще и в том, что постоянно строятся новые ЖК и целые микрорайоны (например, Солнечный город), приближая Юго-Запад города к состоянию транспортного коллапса. Чтобы добраться до следующих станций метро, «Ленинский проспект» и «Автово», уйдет еще больше времени, поскольку дороги, ведущие к этим станциям метро, перегружены. Грамотное управление городом — это определение приоритетов. Как мы видим, руководству города важнее построить метро у стадиона, нежели вытащить из транспортной дыры несколько огромных районов. Это вопиющее неуважение к жителям Санкт-Петербурга. И когда речь идет о таком количестве лет ожидания, то это уже не может быть оправдано никакими причинами», — говорится в тексте петиции.
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