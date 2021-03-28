Путин: коронавирусные ограничения в России могут снять, когда сформируется коллективный иммунитет

«Для того чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», — добавил глава государства. По словам Путина, только после этого можно будет снять ограничения, введенные из-за коронавируса.