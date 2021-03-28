Путин: коронавирусные ограничения в России могут снять, когда сформируется коллективный иммунитет

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что отмена коронавирусных ограничений в стране возможна при условии, что у россиян выработается популяционный иммунитет. Как он отметил в программе «Москва. Кремль. Путин», это может произойти к концу лета.
«Для того чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», — добавил глава государства. По словам Путина, только после этого можно будет снять ограничения, введенные из-за коронавируса.
Напомним, ранее в Смольном не исключили вероятность нового роста заболеваемости коронавирусом в городе. Как следует из отчета межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19, третья волна коронавируса может наступить в начале апреля.
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