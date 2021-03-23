Возможно, это последняя снежная скульптура, потому что в Петербурге — старт потепления. Сегодня в Петербурге обоснуются плюсовые температуры, которые будут день ото дня расти. Рассказываем, какая погода ждет горожан в ближайшие дни.

Из странного в мире снега: в 2019 году на Краснопутиловской улице появились сугробы снега (настоящего!) — в середине августа. А в июле того же года петербуржцы сообщили о снегопаде, который прошел в районе площади Конституции.