В Петербурге «старт потепления». Вот какая погода ждет горожан в ближайшие дни

Сегодня, 23 марта, метеорологические условия в Петербурге будет определять проходящий по региону с запада на восток теплый атмосферный фронт. Однако, как сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, на фоне повышенного атмосферного давления его воздействие на погоду ограничится в «натекании облачности, развороте ветра на южные румбы и повышении температуры». Зато вероятность осадков будет невелика.

Во вторник воздух прогреется до +1…+3 градусов, по области до +4. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 24 марта, переменная облачность, без существенных осадков. В ночное время суток от 0 до +2 градусов, днем воздух прогреется до 6-8 со знаком «плюс». Ночью на дорогах местами гололедица. В четверг, 25 марта, облачно, местами пройдет небольшой дождь, ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +4…+6 градусов. Констатируем: весна пришла!

Напомним, о том, что к середине недели в Петербург наконец придет настоящая весна, ранее говорил главный синоптик города Александр Колесов. Последняя пятидневка месяца порадует петербуржцев плюсовой температурой и солнцем.