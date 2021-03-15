В Петербурге стартует сезон навигации. Вот какие мосты разведут в первую очередь

Первыми переправами, разведенными в преднавигационный период 2021 года, станут Дворцовый и Большеохтинский мосты. Их разводки состоятся уже в эту ночь, с 15 на 16 марта. Дворцовый мост разведут с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55, Большеохтинский — с 02:00 до 05:00.

Официально сезон навигации отроется 10 апреля. До этого времени почти каждую ночь будут осуществляться разводки мостов по Неве и Малой Неве. Всего до начала навигационного периода петербургские мосты будут разведены около 50 раз. Вот график технологических разводок на ближайшую неделю:

В ночь с 16 на 17 марта:

Большеохтинский мост — с 02:00 до 05:00

Биржевой мост — с 02:00 до 04:55

В ночь с 17 на 18 марта:

Троицкий мост — с 01:20 до 04:50

В ночь с 18 на 19 марта:

Троицкий мост — с 01:20 до 04:50

«Разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время. Технологические разводки мостов проводятся в целях профилактического обслуживания и проверки готовности разводных пролетов», — говорят в пресс-службе Мостотреста.