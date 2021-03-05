Где взять мартовский выпуск «Собака.ru»?

Здесь можно заказать именную доставку журнала на 6 или 12 месяцев. Курьер привезет очередной номер после выхода из печати в течение 3 дней.

Доставку можно оформить через приложение сервиса «Самокат». Доставка заказов по Петербургу осуществляется бесплатно за 15 минут.

Журнал распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.

Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса», «Перекресток» и «Лента», в магазинах сети «Первая полоса» и в интернет-магазине «Азбука Вкуса».

Возможен заказ в любую точку России и через интернет-магазин «Подписные издания».

Петербуржцы могут заказать свежий номер на Ozon.

Для тех, кто предпочитает электронную версию бумажной, мартовский выпуск выложен в мобильном приложении Kiozk.

Свежий номер традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.