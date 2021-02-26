Ленобласть смягчает ограничения по коронавирусу. Общепит сможет работать в любое время

Теперь распредление районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом:

В первой, «красной» зоне — Выборгский, Гатчинский, Тихвинский, Киришский и Подпорожский районы.

Во второй, «желтой» зоне — Всеволожский, Бокситогорский, Кировский, Лодейнопольский, Приозерский, Сланцевский, Тосненский районы.

В третьей, «зеленой» зоне — Волховский, Волосовский Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский районы и Сосновый Бор.

С 1 марта будут сняты ограничения по времени обслуживания для кафе и ресторанов в «красной» зоне — они могут работать круглосуточно. При этом обязательными для предприятий общепита в «красной» и «желтой» зонах остаются дистанция между столами 1,5 метра и обработка посуды в посудомоечных машинах при температуре 95 градусов либо использование одноразовой посуды.

Разрешаются массовые мероприятия в «красной» зоне, участвовать в них могут не более 300 человек на открытом воздухе, в помещении — не более одного человека на 4 квадратных метра и не более 50% заполняемости зала. Соблюдение социальной дистанции и использование масок при этом обязательно.

Также во всех районах разрешено проведение праздничных мероприятий образовательными организациями с участием родных, при обязательном применении масок. Изменено и количество участников мероприятий, проводимых в помещениях муниципальными властями и органами исполнительной власти Ленинградской области. Так, в «красной» и «желтой» зонах в помещениях разрешена заполняемость зала 50% и 75% соответственно, но не более одного человека на 4 квадратных метра.

Ранее ограничения по коронавирусу были скорректированы 3 февраля.