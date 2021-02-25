Эрмитаж и «Республика кошек» организовали профсоюз музейных котов

«Я счастлива сказать, что мы объявляем о создании Союза музейных котов, пока виртуального. Это будет совместный проект Эрмитажа и «Республики кошек». Это дает возможность нашим коллегам, которые пока не встали на уверенный официальный путь, на него встать», — сообщила пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.

На сегодняшний день коты служат не только в Государственном Эрмитаже, но и в других учреждениях культуры. Так, три рыжих кота живут в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, еще один рыжик по кличке Филимон около 10 лет работает в Выборгском замке в Ленинградской области.

Уже 21 год живет в Государственном музее истории Санкт-Петербурга кошка Капитолина, которая считает Петропавловский собор своей «вотчиной». Только с силу своего преклонного возраста она начала подпускать ко входу кота Федора, обитающего по соседству на Монетном дворе.

Собственный кот, которого взяли из приюта под видом «молоденькой кошки», есть и в КГИОПе. По словам председателя комитета Сергея Макарова, он занимает «почетную должность советника председателя комитета по вопросам уюта и доброжелательной среды в коллективе».

Самый популярный кот Эрмитажа — Ахилл. Он стал известен благодаря предсказаниям результатов матчей в рамках Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу в 2018 году, которые проходили в Петербурге. Комитет по физической культуре даже выдал пушистому оракулу паспорт болельщика, после чего Ахилл стал единственным животным, владеющим подобным документом. Глухой с рождения Ахилл был выбран за стрессоустойчивость и человекоориентированность. По окончании Кубка конфедераций он надеялся найти заботливого хозяина, что и произошло — Ахилл поселился в семье ветеринарного врача эрмитажных котов Анны Кондратьевой.

Позже оракула не только признали лучшим животным-предсказателем, но наградили за развитие туризма Ленинградской области — даже увековечили в живописи кистью Дмитрия Шагина из творческого объединения «Митьки» и в авторском реалити-шоу от кафе «Республика кошек». Кроме того, Ахилл стал участником церемонии подписания декларации об обращении с животными, которая стала первым случаем приглашения животного на официальное мероприятие в Смольном с 1917 года. А недавно стало известно, что эрмитажные коты получат наследство из Франции. Часть своего состояния завещал хвостатым гражданин страны — при жизни он был меценатом для котов.