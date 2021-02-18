Самое холодное утро года, парящая Нева и слепящее солнце: посмотрите на морозный Петербург прямо сейчас

Морозным утром четверга Петербург осветило солнце. Пережив самую холодную ночь с начала 2021 года, Нева не только не замерзла, но и начала парить — из-за прошедшего по ней ледокола и теплых стоков. Собрали фоторепортаж из социальных сетей — посмотрите на то, как это было.
Ночь на четверг, 18 февраля, стала самой холодной с начала зимы — к 7 часам утра температура воздуха опустилась до -24,3 градусов по Цельсию. Днем в Петербурге погоду будет определять скандинавский антициклон. Как сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, его усилиями при переменной облачности обойдется без существенных осадков, а средний температурный фон окажется на 12-13 градусов ниже нормы. Прогнозируется понижение температур до 13-15 градусов.
По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 19 февраля, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. В ночное время суток от -15 до -17 градусов, днем от 8 до 10 ниже нуля. На дорогах гололедица. В субботу, 20 февраля, небольшой снег. Ночью от 11 до 13, днем от 6 до 8 градусов со знаком «минус». Атмосферное давление будет меняться мало.
Напомним, петербуржцы уже наблюдали за парением Невы. Утром 10 февраля главную реку города и набережные заволокло туманом. Редкое явление, именуемое «туманом парения», петербуржцы не только наблюдали, но и фотографировали. Показываем лучшие кадры.
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