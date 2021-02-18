Самое холодное утро года, парящая Нева и слепящее солнце: посмотрите на морозный Петербург прямо сейчас

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 19 февраля, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. В ночное время суток от -15 до -17 градусов, днем от 8 до 10 ниже нуля. На дорогах гололедица. В субботу, 20 февраля, небольшой снег. Ночью от 11 до 13, днем от 6 до 8 градусов со знаком «минус». Атмосферное давление будет меняться мало.