В Петербурге раскрыли кражу более 50 черепов леопардов и орангутанов стоимостью 3,5 млн рублей. Часть из них продали школьнику

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источника в правоохранительных органах, по подозрению в краже вечером 11 февраля был задержан 50-летний плотник, работающий в Зоологическом институте. С августа 2020 года по январь 2021-го мужчина похищал на работе черепа, которые потом продавал учащемуся 10 класса одной из школ Петербурга.

В квартире подозреваемого нашли 28 черепов. Ранее мужчина был судим за злостное хулиганство по части 2 статьи 206 УК РСФСР и нарушение правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью. Школьник также был опрошен в присутствии матери, после чего отпущен. Возбуждено дело по пункту «Б» части 4 статьи 158 УК РФ — «Кража в особо крупном размере».

Напомним, заявление о пропаже в полицию Василеостровского района поступило накануне от 48-летнего исполняющего обязанности директора научного института». Более 50 черепов дымчатых леопардов, орангутанов, а также других млекопитающих, имеющих «высокую историческую, научную и коммерческую ценность», были похищены из лаборатории на Университетской набережной в «неустановленный период 2020 года».

По подсчетам лаборатории, стоимость украденных черепов — около 3,5 миллионов рублей. Полиция проводит проверку по заявлению, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.