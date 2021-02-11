Из научного института в Петербурге украли более 50 черепов леопардов и орангутанов. Они имеют научную и историческую ценность

Как сообщили в МВД, заявление о пропаже в полицию Василеостровского района поступило от 48-летнего исполняющего обязанности директора научного института». Более 50 черепов дымчатых леопардов, орангутанов, а также других млекопитающих, имеющих «высокую историческую, научную и коммерческую ценность», были похищены из лаборатории на Университетской набережной в «неустановленный период 2020 года».

По подсчетам лаборатории, стоимость украденных черепов — около 3,5 миллионов рублей. Полиция проводит проверку по заявлению, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Факт пропажи черепов из коллекции имеет место. В настоящее время работают полиция и наша внутренняя комиссия по расследованию», — приводит ТАСС слова Никиты Чернецова, директор зоологического института РАН, лаборатория которого и располагается на Университетской набережной. Он также отметил, что в институте воздержатся от дальнейших комментариев, «чтобы не мешать полиции и не помогать преступникам».