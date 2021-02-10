В «Севкабель Порту» появилась снежная горка. Успейте покататься, пока не растаяла!

Мы нашли неоспоримый плюс морозной и снежной погоды: в «Севкабель Порту» появилась снежная горка. Ее сделали по старинным diy-технологиям «снег и лопата» не без помощи экскаватора. Успейте покататься, пока не растаяла!
Как рассказала «Собака.ru» команда «Севкабель Порта», при создании горки было собран «весь снег», упавший на территорию общественного пространства. Горка расположилась возле «Катка у моря» — она не очень высокая, зато бесплатная.
«Мы просто сделали diy-горку по старинным технологиям формата «снег-лопата». Старообрядческая, для таких, которые на коньках не держатся, а на попе вполне», — говорят в «Севкабель Порту», советуя приходить кататься с ледянками.
Напомним, в «Севкабель Порту» работает «Каток у моря». В этом году он стал еще больше, обзавелся новой иллюминацией, а в центре катка вырос волшебный лес. Тем, кто неуверенно стоит на коньках, в катании помогают инструкторы и их помощники — нерпы для детей и белые медведи для взрослых.
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