В «Севкабель Порту» появилась снежная горка. Успейте покататься, пока не растаяла!

Как рассказала «Собака.ru» команда «Севкабель Порта», при создании горки было собран «весь снег», упавший на территорию общественного пространства. Горка расположилась возле «Катка у моря» — она не очень высокая, зато бесплатная.

«Мы просто сделали diy-горку по старинным технологиям формата «снег-лопата». Старообрядческая, для таких, которые на коньках не держатся, а на попе вполне», — говорят в «Севкабель Порту», советуя приходить кататься с ледянками.

Напомним, в «Севкабель Порту» работает «Каток у моря». В этом году он стал еще больше, обзавелся новой иллюминацией, а в центре катка вырос волшебный лес. Тем, кто неуверенно стоит на коньках, в катании помогают инструкторы и их помощники — нерпы для детей и белые медведи для взрослых.