Смольный вновь перенес сроки открытия новых станций петербургского метрополитена. Теперь на конец 2024 года

Как пишет «Фонтанка», дополнительные соглашения о переносе сроков сдачи новых станций метро «в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств» подписали дирекция транспортного строительства и «Метрострой». Согласно новым контрактам, теперь срок завершения работ — 15 декабря 2024 года.

Участок Лахтинско-Правобережной, «оранжевой» линии петербургского метрополитена от «Спасской» до «Горного института» через «Театральную» должны были сдать еще в 2019 году, однако затем перенесли окончание работ на весну 2022 года. Осенью 2020 года сроки сдачи были отодвинут на 2023 год.

Участок Красносельско-Калининской, «коричневой» линии от станции «Путиловская» до «Юго-Западной» планировалось сдать осенью 2023 года. К этому времени также должны были завершить планирование другого участка линии — от «Казаковской» до станции «Сосновая поляна». Проектирование было приостановлено по решению суда.

Зато проект планировки территории под строительство кольцевой линии петербургского метрополитена будет разработан за полтора года. Участок от станции «Площадь Калинина» до «Ладожская-2» планируется подготовить до июля 2022 года. С подрядчиком Смольный определился еще в 2019 году.