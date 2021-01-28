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Проект второй очереди кольцевой линии метро Петербурга разработают до июля 2022 года

Проект планировки территории под строительство кольцевой линии петербургского метрополитена будет разработан за полтора года. Участок от станции «Площадь Калинина» до «Ладожская-2» планируется подготовить до июля 2022 года. Соответствующее распоряжение опубликовал Комитет по градостроительству и архитектуре.

  • Фото: Shutterstock.com

«Осуществить в срок до 15.07.2022 подготовку документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения «Кольцевая линия метрополитена от станции "Площадь Калинина" до станции "Ладожская-2"» в соответствии со схемой границ», — говорится в распоряжении комитета.

Отмечается, что проект будет подготовлен в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и законом «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге».

Напомним, в 2019 году Смольный определился с подрядчиком второго участка кольцевой линии метрополитена. Тогда предполагалось, что кольцевая пройдет от станции «Лесная-2» до «Ладожская-2» с электродепо «Арсенальное». Стоимость проекта оценили в 103,6 миллиона рублей. Работы выполнит московское АО «Метрогипротранс» — их предложение оказалось дешевле сметы петербургского «Ленметрогипротранс».

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