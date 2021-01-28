Проект второй очереди кольцевой линии метро Петербурга разработают до июля 2022 года

«Осуществить в срок до 15.07.2022 подготовку документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения «Кольцевая линия метрополитена от станции "Площадь Калинина" до станции "Ладожская-2"» в соответствии со схемой границ», — говорится в распоряжении комитета.

Отмечается, что проект будет подготовлен в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и законом «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге».

Напомним, в 2019 году Смольный определился с подрядчиком второго участка кольцевой линии метрополитена. Тогда предполагалось, что кольцевая пройдет от станции «Лесная-2» до «Ладожская-2» с электродепо «Арсенальное». Стоимость проекта оценили в 103,6 миллиона рублей. Работы выполнит московское АО «Метрогипротранс» — их предложение оказалось дешевле сметы петербургского «Ленметрогипротранс».