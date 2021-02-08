Гидрометцентр предупреждает об «опасном явлении природы». На европейский части России ожидается экстремальное понижение температур

«Когда температурная аномалия зимой опускается до отметки минус семь и ниже, а поскольку в течение пяти дней (с 7 февраля до 11 февраля) мы прогнозируем что, как минимум, аномалия будет ниже минус семи. А это опасное явление погоды… Такое шторм-предупреждение было выпущено, и все готовятся к этому», — приводит РИА «Новости» слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Предупреждение об «опасном явлении природы» действует для огромной территории России — это Северо-Западный федеральный округ, Центральный федеральный округ (вплоть до Черноземья), Приволжский федеральный округ, Урал и Западная Сибирь. Отклонение от температурной нормы для данных регионах составит от -8 до -10 градусов.

Максимальное похолодание придется на вторник-среду. Так, ночные температуры в Московской области понизятся до -30 градусов, в Костромской и Владимирской областях — до -32. Морозы на европейской части России смягчатся в выходные. Тогда дневные температуры прогнозируются до -10 градусов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 8 февраля, в Петербурге днем без существенных осадков, температура днем от -11 до -13 градусов, на дорогах гололедица. Во вторник, 9 февраля, переменная облачность, без существенных осадков. В ночное время от -19 до -21, днем — от 12 до 14 со знаком «минус». В среду, 10 февраля, также переменно облачно и без существенных осадков. Ночью от 19 до 21 градуса ниже нуля, в пригородах местами до -24, днем от -14 до -16.