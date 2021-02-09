12 февраля на территории зимнего двора в «Никольских рядах» появится контейнер по приему старых вещей, которые будут переданы в благотворительные магазины «Спасибо!», дающие возможность одеться нуждающимся. Непригодная к использованию одежда идет на переработку. Часть вещей продается, выручка за вычетом накладных расходов отправляется на поддержку петербургских благотворительных фондов.

Инициатива «Принеси вещи бывших…» приурочена к Дню всех влюбленных как повод избавиться от прошлого и осознанно наслаждаться настоящим. Автором художественного оформления контейнера выступил петербургский уличный художник Loketski.

Акция стартует 12 февраля в дни работы зимнего двора в «Никольских рядах» — в четверг и пятницу с 15:00 до 21:00, в субботу и воскресенье с 12:00 до 22:00.

Мы начинаем планировать День всех влюбленных: 14 февраля в закусочной «Косуля» на Караванной улице пройдет блошиное воскресенье. С виниловым маркетом, диджей-сетами и продажей совриска — свои работы представят Виктор Забуга, Ялта1970 и другие уличные художники.