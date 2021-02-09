В «Косуле» на Караванной пройдет блошиное воскресенье. С виниловым маркетом и совриском от Виктора Забуги и Ялта1970

Начинаем планировать День всех влюбленных: 14 февраля в закусочной «Косуля» на Караванной улице пройдет блошиное воскресенье. С виниловым маркетом, диджей-сетами и продажей совриска — свои работы представят Виктор Забуга, Ялта1970 и другие уличные художники.
В рамках «блошиного воскресенья» в «Косуле» свои работы представят уличные художники Виктор Забуга, Турбен, Максим Има, dustoblud, ti.kostan, Ялта1970, Nikita Stovski, selshot, Serge Heato, Sasha Sam и Ivan Ilinshii. Представленные произведения совриска можно будет приобрести.
Также свои коллекции виниловых пластинок для продажи представят магазин «Оно Мое», KX (Винил Мне Мил), Магазинчик Уорнера, Илья Реутов (Bazin), VINYLBOX, VGNM и Николай Могила.
С 15:00 и до 22:00 за вертушками будут Федор Arm, Дима Щербачев, Раиса Магдиева и Дима Цыренщиков.
Блошиное воскресенье пройдет 14 февраля в закусочной «Косуля» на Караванной улице, 24-26.
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