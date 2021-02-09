В «Косуле» на Караванной пройдет блошиное воскресенье. С виниловым маркетом и совриском от Виктора Забуги и Ялта1970

В рамках «блошиного воскресенья» в «Косуле» свои работы представят уличные художники Виктор Забуга, Турбен, Максим Има, dustoblud, ti.kostan, Ялта1970, Nikita Stovski, selshot, Serge Heato, Sasha Sam и Ivan Ilinshii. Представленные произведения совриска можно будет приобрести.

Также свои коллекции виниловых пластинок для продажи представят магазин «Оно Мое», KX (Винил Мне Мил), Магазинчик Уорнера, Илья Реутов (Bazin), VINYLBOX, VGNM и Николай Могила.

С 15:00 и до 22:00 за вертушками будут Федор Arm, Дима Щербачев, Раиса Магдиева и Дима Цыренщиков.

Блошиное воскресенье пройдет 14 февраля в закусочной «Косуля» на Караванной улице, 24-26.