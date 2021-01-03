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Синоптик: в воскресенье в Петербурге ожидаются облачная погода, мокрый снег и гололедица

Сегодня, 3 января, в Петербурге на синоптическую ситуацию будет влиять заполняющийся циклон. Об этом рассказал ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

«Синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться заполняющимся циклоном. Он сохранит в регионе облачную погоду, местами пройдёт небольшой мокрый снег, возможна гололедица», — рассказал он.

В городе температура воздуха составит от -1 до +1 градуса, а в Ленобласти — от -3 до +2. Скорость юго-западного ветра будет достигать  3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы, добавил Леус.

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