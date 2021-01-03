Синоптик: в воскресенье в Петербурге ожидаются облачная погода, мокрый снег и гололедица

В городе температура воздуха составит от -1 до +1 градуса, а в Ленобласти — от -3 до +2. Скорость юго-западного ветра будет достигать 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы, добавил Леус.