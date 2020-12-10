На Ленинградскую область надвигается ледяной дождь. Возможны падения деревьев и обрывы линий электропередач

Согласно прогнозу синоптиков ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 декабря на территории Ленинградской области днем ожидается мокрый снег, во второй половине дня гололед. 12 декабря ночью также пройдет снег, на дорогах ожидается гололедица. Ледяной дождь пройдет в пятницу, 11 декабря.

Из-за неблагоприятных погодных условий и прогнозируемого ледяного дождя 11 и 12 декабря в Ленобласти возможны различные происшествия. МЧС предупреждает о повышении вероятности ДТП, затруднении в движении по автодорогам, изменении в расписании самолетов. Возможны падения деревьев и слабо укрепленных конструкций, обрывы линий электропередач.

«Примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком. Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны», — советуют в МЧС.

Напомним, грядущей зимой в России может пройти большое количество ледяных дождей, чем обычно. Такой прогноз дал в ноябре научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Вероятность ледяных дождей повышается, поскольку увеличивается изменчивость атмосферы и ее структура, соответственно, все чаще меняется. Такой вид дождя образуется в период, когда в разных слоях атмосферы сложились разные температурные режимы.