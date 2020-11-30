Теплую «Таню» вытеснила хмурая «Ундина»: в Петербург пришел новый циклон с женским именем

«В последний день ноября на погоду начнет оказывать влияние очередной североатлантический циклон, названный нашими немецкими коллегами «Ундина». Медленно приближаясь с северо-запада, он будет закрывать небо плотными облаками и вызовет небольшие осадки», — сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 30 ноября, в Петербурге продет небольшой, местами умеренный снег. Днем воздух прогреется до +2 градусов, на дорогах гололедица.

Во вторник, 1 декабря, ночью временами небольшой снег, днем он будет мокрый. Температура воздуха в ночное время суток от 0 до 2 градусов со знаком «минус», днем — от +1 до -1. На дорогах также гололедица. В среду, 2 декабря, небольшой мокрый снег. Ночью температура воздуха около нуля градусов, днем от 0 до +2, на дорогах гололедица.