В субботу в Петербурге ожидается теплая и сухая погода

Сегодня, 28 ноября, в Петербурге прогнозируют теплую и сухую погоду. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По словам синоптика, на метеорологические условия в городе будет влиять гребень антициклона. Несмотря на облачную с прояснениями погоду, осадков в эту субботу не ожидается. «И только довольно плотный ветер внесет свою толику дискомфорта», —добавил Леус.
Согласно его прогнозу, в городе температура воздуха составит от +1 до +3 градусов, а в Ленобласти — от -1 до +4. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. При этом атмосферное давление будет расти и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.
Напомним, ранее главный синоптик города Александр Колесов рассказал, почему в Петербурге со снегом «все сложно» и когда стоит ожидать постоянный покров. «У нас все сложно — снег то сходит, то опять устанавливается. Дело все в том, что у нас другой регион. Москвичи живут в континентальном климате, наш климат переходит в морской», — рассказал Колесов.
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