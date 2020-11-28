В субботу в Петербурге ожидается теплая и сухая погода

Напомним, ранее главный синоптик города Александр Колесов рассказал, почему в Петербурге со снегом «все сложно» и когда стоит ожидать постоянный покров. «У нас все сложно — снег то сходит, то опять устанавливается. Дело все в том, что у нас другой регион. Москвичи живут в континентальном климате, наш климат переходит в морской», — рассказал Колесов.