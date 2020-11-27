12 общественных пространств Петербурга планируют благоустроить в 2021 году

Три основных вектора работы — благоустройство дворов, в том числе строительство детских и спортивных площадок для детей с ограниченными возможностями здоровья, обустройство общественных пространств вдоль набережных, а также развитие зеленых зон и парков. В каждом из проектов благоустройства принимают участие петербуржцы — они обсуждают проекты и выбирают оборудование путем голосования.

Всего в рамках реализации проекта «Жилье и комфортная городская среда» в период с 2021 по 2024 год планируется благоустроить 48 общественных пространств.

«Политика в сфере формирования комфортной городской среды простая - доступность к объектам благоустройства для каждого. На мой взгляд, особое внимание необходимо уделять в перспективе новым микрорайонам, где общественных пространств меньше, чем в районах сложившейся городской застройки», — рассказали ТАСС в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко.

Напомним, в 2020 году начались работы по созданию общественных пространств на территориях, прилегающих к Суздальским озерам. Уже сейчас благоустроена южная сторона Верхнего Суздальского озера — там появились новые деревья, пешеходные дорожки, зоны для пикника и видовые площадки.