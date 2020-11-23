Как сообщает пресс-служба Смольного, объем работ по благоустройству территории около Суздальских озер большой — они будут проводиться поэтапно в 2020-2022 годах. В настоящий момент разрабатывают план по благоустройству территории, прилегающей к Нижнему Большому Суздальскому озеру.

«Мы сейчас активно занимаемся общественными пространствами в городе. Проект на Верхнем Суздальском озере получился интересный. Будем его продолжать. Комитет по благоустройству, районная администрация все сделали хорошо. Появились зоны для взрослых, детей, жителей серебряного возраста. Мы продолжим благоустройство. Сделаем дорожки, чтобы можно было соединить по одной дуге все три озера», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.