В 2020 году начались работы по созданию общественных пространств на территориях, прилегающих к Суздальским озерам. Уже сейчас благоустроена южная сторона Верхнего Суздальского озера — там появились новые деревья, пешеходные дорожки, зоны для пикника и видовые площадки.
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Здесь и далее фото: пресс-служба Администрации Петербурга
На благоустроенной территории посадили деревья, кустарники, разбили газоны, установили велопарковки, а также обустроили пешеходные дорожки, зоны для пикника, видовые площадки. Благоустроены и пляжные территории — летом петербуржцы смогут воспользоваться кабинками для переодевания, отдохнуть под навесом от солнца, а также покачаться на качелях.
Как сообщает пресс-служба Смольного, объем работ по благоустройству территории около Суздальских озер большой — они будут проводиться поэтапно в 2020-2022 годах. В настоящий момент разрабатывают план по благоустройству территории, прилегающей к Нижнему Большому Суздальскому озеру.
«Мы сейчас активно занимаемся общественными пространствами в городе. Проект на Верхнем Суздальском озере получился интересный. Будем его продолжать. Комитет по благоустройству, районная администрация все сделали хорошо. Появились зоны для взрослых, детей, жителей серебряного возраста. Мы продолжим благоустройство. Сделаем дорожки, чтобы можно было соединить по одной дуге все три озера», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.
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