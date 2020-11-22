Биолог нашел четырех сов на Елагином острове. Птицы занесены в Красную книгу Петербурга

Всего в городе — семь видов сов: ушастая сова, болотная сова, мохноногий сыч, воробьиный сычик, серая неясыть, длиннохвостая неясыть, бородатая неясыть. Все они занесены в Красную книгу Петербурга. На Елагином острове биолог встретил длиннохвостых неясытей.

Как рассказал Глазков, многие из перечисленных видов продолжают свой род в городе. Совы являются преданными семьянинами, и их семьи отличаются стабильностью. При этом самцы также участвуют в выращивании совят. Биолог также напомнил, что совы агрессивно защищают свое потомство и могут серьезно травмировать человека, атакуя внезапно и бесшумно. Именно поэтому он рекомендует не подбирать совят в лесу или парке.