Биолог нашел четырех сов на Елагином острове. Птицы занесены в Красную книгу Петербурга

В Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове в Петербурге были обнаружены четыре совы. Об этом рассказал петербургский биолог Павел Глазков в сообществе «Каждой твари по паре» во «ВКонтакте».
По его словам, горожане все чаще замечают сов в Петербурге — город привлекает хищных птиц возможностью полакомиться домовыми мышами и крысами. Глазков уточнил, что в конце осени они перемещаются в более кормовые места, чтобы подготовиться к приближающейся зиме.
Всего в городе — семь видов сов: ушастая сова, болотная сова, мохноногий сыч, воробьиный сычик, серая неясыть, длиннохвостая неясыть, бородатая неясыть. Все они занесены в Красную книгу Петербурга. На Елагином острове биолог встретил длиннохвостых неясытей.
Как рассказал Глазков, многие из перечисленных видов продолжают свой род в городе. Совы являются преданными семьянинами, и их семьи отличаются стабильностью. При этом самцы также участвуют в выращивании совят. Биолог также напомнил, что совы агрессивно защищают свое потомство и могут серьезно травмировать человека, атакуя внезапно и бесшумно. Именно поэтому он рекомендует не подбирать совят в лесу или парке.
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