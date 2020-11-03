На восстановление туристической отрасли Петербурга потребуется не менее двух лет

«Что касается восстановления индустрии, то дают совершенно разные оценки не только по Санкт-Петербургу, но и по миру. Всемирная туристская организация ООН предполагает, что понадобится от четырех до семи лет. Но есть и промежуточные оценки, согласно которым понадобится не менее двух лет для того, чтобы дойти до цифры докризисного для туризма 2019 года», — заявила Морозова.

Повышение спроса на поездки может произойти в период школьных каникул и новогодних праздников. Стимулировать спрос на покупку туров в Петербург может программа кешбэка на поездки по России, в которой город принимает участие. Также это поможет компенсировать спад доходов туристической отрасли в период пандемии.

В июне председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев заявлял, что восстановление туристического потока в Петербурге, нормальное функционирование которого было изменено пандемией коронавируса, произойдет через 1,5-2 года. Такие сроки — даже быстрее, чем ожидают от восстановления мирового туризма. По данным ООН, во всемирном объеме процесс займет до 6 лет.