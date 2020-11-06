Заряженные выходные

Как и где собрать собрать контент для Instagram на неделю вперед за один уикенд? Тем более, если плавно вливаясь в выходные пятничным вечером, забыли поставить телефон на зарядку, и вместо фотоохоты приходится метаться от розетки к розетке. Миссия выполнима, если у вас Honor 10X lite, который выдает 46% заряда за 30 минут, пока вы будете завтракать перед прогулкой. Кристина Шибаева все проверила, тщательно задокументировала, а заодно собрала для всех список маст-визит на ближайшие выходные.
Утро с бонусами
Встать не с той ноги не так уж страшно, а вот увидеть на экране телефона 1% заряда — вот где беда. Что ж, зато это повод испытать в деле новую технологию SuperCharge от Honor. Эксперимент превзошел ожидания: пока я выполняла утренний моцион, печально прикидывая, заряжен ли мой внешний аккумулятор (конечно, тоже нет), и где я смогу найти розетки, смартфон умудрился набрать 46% заряда!
Но жизнь подкинула новую задачку: из чего выдумать завтрак, если в холодильнике пусто? Ах, если бы телефон мог и продукты сам покупать… Стоп! Так он может! В AppGallery обнаружились и Яндекс.Лавка, и Delivery Club, и Перекрёсток Впрок, но я — не я, когда вижу бонусы — в партнерстве с Honor Сбермаркет предложил 300 рублей скидки на первый заказ, и я сказала: «Да!».
Полдень в спортзале
В ноябре в Петербурге даже спортом нужно заниматься с видом на город: темнеет быстро, и если тренироваться в закрытом помещении, то можно и света белого не увидеть. А пока для меня «поперечный» – это больше YouTube-блогер, чем шпагат, для инстаграмбл сторис попросила попозировать тренеров TopStretching Дашу и Влада на фоне панорамных окон на Лиговском (скоро и я так смогу!). Кстати, они спросили меня, что за камера на телефоне так четко снимает в движении, думая, что этот телефон как минимум из премиум-сегмента.
Тренироваться с видом также советую:
- в FitFashion — бежишь по дорожке прямо на купол Казанского;
- в Sport Palace — плавать в уличном бассейне могут не только моржи, он подогреваемый;
- в Hit Fitness «Питерлэнд» — за панорамными окнами Финский залив и башня Лахта Центра.
Ланч
Заведение выбирала, чтобы закрыть и потребность в еде, и гештальт: из всех номинантов нашей недавно врученной премии «Что где есть в Петербурге» не была только в Nau. А зря: придуманное Евгением Викентьевым здоровое меню и интерьеры, как из фильмов Софии Копполы, порадовали не меньше, возможность сделать 100500 дублей для сторис: памяти 128 Гб хватит на все (а если вам нет, то можно расширить ее карточкой еще на 512 Гб).
Я уже говорила о своей забывчивости? Оставила кошелек дома. Благо, посуду мыть не заставили — спасло электронное приложение «Кошелек» для бесконтактной оплаты. А если у вас карта “Сбербанка”, то сработает и SberOnline.
Дневная прогулка
Но не сторис едиными — иногда хочется запостить и какую-нибудь нетленку в ленту. И проиллюстрировать свой философский пост надо чем-то ну очень красивым. А что может быть красивее для петербуржца, чем парадная? И самая-самая, конечно же, знаменитая «Ромашка». Честно говоря, широкоугольная камера у меня на смартфоне впервые, и я боялась, что буду долго разбираться и настраиваться. Но оказалось, снимать в широкоугольном режиме ничуть не сложнее, чем в обычном, зато оцените разницу! Вдохновилась я так, что тут же вспомнила еще про две локации, которые давно хотела снять на «ширик». Адреса сдаю:
- «Ромашка» — ул. Ломоносова, 14;
- Гермы у особняка Демидова — Большая Морская, 43;
- Белая парадная в стиле модерн на Конюшенной, 9 (в особняке Слепцова, рядом с бистро Saviv).
Встреча с искусством
Тест-драйв на цветопередачу смартфону я решила провести на выставке мастера мастера арт-хокку Эдуарда Левена в «Эрарте». Работы, цифровые фотокартины из Горного Алтая настолько круто смотрятся на экране в 6,67 дюйма, что я составила себе целую галерею обоев для экрана блокировки и «домашнего». Honor 10X Lite можно настроить так, чтобы они рандомно менялись – и вот я обладатель личной карманной экспозиции «Восточный ветер в ночь полной луны». Теперь смартфон красивый не только снаружи (у меня в сиренево-розовом корпусе, и это просто космос!), но и внутри. Кстати, реальная выставка работает до 22 ноября, у вас есть все шансы побывать на ней.
А вот на эти выставки поторопитесь, если еще не были, — они стоят того, чтобы выгулять новый смартфон и зарядиться энергией современного искусства. До 15 ноября открыты:
- «Твое сознание не знает границ» в Севкабель Порту;
- «Чжан Хуань. В пепле истории» в Эрмитаже;
- «Тексты перемен» в Итальянском дворце в Кронштадте.
Оранжерея
Улыбайся чаще, и чаща улыбнется в ответ. Шутки шутками, но мне и правда показалось, что экзотические пальмы в оранжерее Таврического сада рады меня видеть: видимо, осенняя хандра капитулирует под натиском тропической зелени. Окунувшись в лето посреди ноября, сложно не улыбаться — а заодно можно оценить дополнительную функцию реакции камеры на улыбку: как только щеки от радости ползут вверх, смартфон автоматически снимает жизнерадостное селфи.
И хоть танцам на барной стойке до утра в этом сезоне пришлось отказать, спокойные музыкальные вечера никто не отменял. Например, 12 ноября в оранжерее пройдет концерт «Арфа, йога и медитация». Да, это занятие йогой под арфу! А если вам все же нравится слушать приятные мелодии не в позе собаки, то 21 ноября здесь будут играть джаз. Мне на концерт попасть не удалось, зато я выпила кофе наверху, в кафе Orangery (при заказе вам еще и бесплатный билет в саму оранжерею дают). Здесь я снова порадовалась и широкоугольному объективу, и качеству съемки в сумерках, а самое приятное — на смартфоне осталось достаточно заряда.
Вечер дома
Уже дома разведала, какие еще подарки приготовил мой смартфон и изучив длинный список, выбрала для себя:
- 3 месяца подписки на Ivi.ru. Посмотрю, наконец, давно запланированные исторические сериалы: «Тюдоры», «Медичи» и «Королевы». Можно даже на телефоне — размер экрана позволяет.
- Те же 3 месяца подписки на Яндекс.Музыку. Наверняка, как обычно, скачаю все саундтреки к вышеперечисленным сериалам.
- Минус 45% на все курсы GeekBrains. Там есть факультет моушн-дизайна, хотелось бы научиться делать крутые видеоролики.
- Подписку на Tinder Plus — 6 месяцев. Ну уж за полгода-то я справлюсь!
Засыпая, поняла, что снова не подключила телефон к сети, но спокойно отбыла в царство Морфея: с Honor 10X Lite могу себе позволить и забыть.
Узнать больше о возможностях смартфона Honor 10X Lite и приобрести его можно по этой ссылке.
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