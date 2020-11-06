Заряженные выходные

Утро с бонусами

Встать не с той ноги не так уж страшно, а вот увидеть на экране телефона 1% заряда — вот где беда. Что ж, зато это повод испытать в деле новую технологию SuperCharge от Honor. Эксперимент превзошел ожидания: пока я выполняла утренний моцион, печально прикидывая, заряжен ли мой внешний аккумулятор (конечно, тоже нет), и где я смогу найти розетки, смартфон умудрился набрать 46% заряда!

Но жизнь подкинула новую задачку: из чего выдумать завтрак, если в холодильнике пусто? Ах, если бы телефон мог и продукты сам покупать… Стоп! Так он может! В AppGallery обнаружились и Яндекс.Лавка, и Delivery Club, и Перекрёсток Впрок, но я — не я, когда вижу бонусы — в партнерстве с Honor Сбермаркет предложил 300 рублей скидки на первый заказ, и я сказала: «Да!».