С сосулями в Петербурге будут бороться с помощью нанотехнологий. Пилотный проект курирует лично Чубайс

Антиобледенительная нагревательная пленка на основе графеновых нанотрубок появится на кровлях двух домов на набережной реки Фонтанки и Тверской улице. Пленка, по краям которой расположены медные ленты, а поперек них — дорожки из полиэтиленовой смолы, электропроводность которой и достигается с помощью минимальной добавки нанотрубок, нагревается примерно до 50 градусов и предотвращает тем самым гололедообразование.

«В моем родном Петербурге вот уже многолетняя тяжелая проблема — сосульки. Дело серьезное, иногда приводит к человеческим жертвам. Мы решили попробовать помочь с помощью нанотехнологий. Это наш совместный с городом пилотный проект. Постараюсь сам зимой съездить и посмотреть, удастся ли совместить требования простоты, надежности и дешевизны — иначе в реальном ЖКХ просто нельзя», — отметил в своем Facebook Чубайс.