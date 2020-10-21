Еще летом 2019 года Смольный прорабатывал план по борьбе с сосулями и наледью на крышах, главными проблемами зимы в Петербурге, с помощью нагревающих кабелей. В этом году идея воплотится в жизнь благодаря Роснано. Пилотный проект курирует лично Анатолий Чубайс, а сам эксперимент будет проводиться за счет госкорпорации.
С сосулями в Петербурге будут бороться с помощью нанотехнологий. Пилотный проект курирует лично Чубайс
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@yyamalovaa
Антиобледенительная нагревательная пленка на основе графеновых нанотрубок появится на кровлях двух домов на набережной реки Фонтанки и Тверской улице. Пленка, по краям которой расположены медные ленты, а поперек них — дорожки из полиэтиленовой смолы, электропроводность которой и достигается с помощью минимальной добавки нанотрубок, нагревается примерно до 50 градусов и предотвращает тем самым гололедообразование.
«В моем родном Петербурге вот уже многолетняя тяжелая проблема — сосульки. Дело серьезное, иногда приводит к человеческим жертвам. Мы решили попробовать помочь с помощью нанотехнологий. Это наш совместный с городом пилотный проект. Постараюсь сам зимой съездить и посмотреть, удастся ли совместить требования простоты, надежности и дешевизны — иначе в реальном ЖКХ просто нельзя», — отметил в своем Facebook Чубайс.
Напомним, стоимость одной системы с нагревающими кабелями для борьбы с сосулями и наледью на крышах домов в Петербурге Смольный оценивал в 100-200 тысяч рублей, поэтому ее внедрение планировалось обсуждать непосредственно с жильцами домов. Тогда же предполагалось, что кабель будет включаться только при определенных температурах — непрерывной работы за весь зимний период будет не более месяца. Помимо проекта Роснано, 1300 домов в Петербурге также оборудуют системой «холодный чердак».
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