В «красную» коронавирусную зону вновь попал Всеволожский район

Так, во Всеволожском районе, который оказался единственным в «красной» зоне, вновь вводится запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением тех, которые организованы местными властями. Однако на таких мероприятиях придется соблюдать меры безопасности: обязательно использовать маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты, на открытом воздухе могут собираться не более 80 человек с соблюдением социальной дистанции 1,5-2 метра, а в помещении должны находиться не более 75 человек. Также будут действовать возрастные ограничения: лицам младше 18 лет запрещено участвовать в мероприятиях.