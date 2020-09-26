С 25 сентября Всеволожский район входит в «красную» зону ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает 47News. Постановление подписано и.о. губернатора Ленобласти Игорем Петровым.
В «красную» коронавирусную зону вновь попал Всеволожский район
Так, во Всеволожском районе, который оказался единственным в «красной» зоне, вновь вводится запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением тех, которые организованы местными властями. Однако на таких мероприятиях придется соблюдать меры безопасности: обязательно использовать маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты, на открытом воздухе могут собираться не более 80 человек с соблюдением социальной дистанции 1,5-2 метра, а в помещении должны находиться не более 75 человек. Также будут действовать возрастные ограничения: лицам младше 18 лет запрещено участвовать в мероприятиях.
Кроме того, Приозерский район оказался в «желтой» зоне. Теперь там массовые мероприятия можно проводить при условии, что посетители надевают маски, на открытом воздухе собираются не более 600 человек, а в помещении — не более 100 человек.
Напомним, из-за роста числа выявленных случаев коронавируса мэрия Москвы вновь частично вводит ограничения. С 28 сентября им рекомендовано следовать москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.
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