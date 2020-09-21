Пересадки на общественном транспорте Петербурга планируют сделать бесплатными

Бесплатные пересадки планируют сделать возможным с помощью «Подорожника» — например, проехать на метро и пересесть на автобус без дополнительной платы можно будет в течение часа. «Наша задача — чтобы человек, который ежедневно находится за рулем, однажды сел и подумал о финансовых затратах на автомобиле и сделал решительный выбор в пользу общественного транспорта, который будет дешевле и комфортнее», — заявил заместитель председателя Комитета по транспорту Валерий Молодец.

Как пишет «Петербургский дневник», задача властей города — перейти на новую модель транспортного обслуживания. В настоящий момент происходит закупка нового подвижного состава, который в том числе приспособлен для маломобильного населения. «низкий пол позволит сократить время посадки и высадки пассажиров и увеличить скорость перемещения на общественном транспорте. Все горожане должны иметь равную возможность доступа к нему», — отметил Молодец. Также прорабатывается решение о выделенных полосах, которые будут появляться в Петербурге ежегодно.

Напомним, в ноябре 2019 года Смольный утвердил новые тарифы проезда в общественном транспорте Петербурга. С 1 января 2020 года разовый билет на проезд в наземном транспорте составляет 50 рублей, метрополитене — 55 рублей. В городском правительстве необходимость повышения стоимости проезда объяснили нежеланием субсидировать поездки туристов — так как именно гости Петербурга составляют значительную часть пассажиров, оплачивающих проезд наличными. Стоимость проезда в наземном транспорте Петербурга вновь может подорожать уже со следующего года. В Смольном обсуждают возможность увеличения разового и длительного тарифа на 8-12%.