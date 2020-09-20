В понедельник, 21 сентября, в Петербурге вновь ожидается штормовой ветер. Об этом предупреждает ГУ МЧС по городу.
МЧС предупреждает о надвигающемся на Петербург шторме. Порывы ветра будут достигать 15 м/с
Согласно прогнозу синоптиков, завтра в городе порывы ветра будут достигать 15 м/с. Ночью и утром может идти небольшой дождь, а вот днем обойдется без осадков. Температура воздуха составит от +14 до +16 градусов. Также в понедельник обещают теплую погоду — от +14 до +16 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.
Напомним, ранее в Петербурге закрыли сады и скверы в ожидании шторма. Петербуржцам также напомнили о мерах предосторожности: в непогоду лучше воздержаться от прогулок в парках, садах и скверах и не парковать машины под деревьями.
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