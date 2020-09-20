МЧС предупреждает о надвигающемся на Петербург шторме. Порывы ветра будут достигать 15 м/с

Согласно прогнозу синоптиков, завтра в городе порывы ветра будут достигать 15 м/с. Ночью и утром может идти небольшой дождь, а вот днем обойдется без осадков. Температура воздуха составит от +14 до +16 градусов. Также в понедельник обещают теплую погоду — от +14 до +16 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.