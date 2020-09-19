В Петербурге закрывают сады и скверы в ожидании шторма

«В Петербурге вновь усиливается ветер, по прогнозу гидрометцентра порывы западного и северо-западного ветра в течение дня могут достигать 17 м/с», — говорится в сообщении комитета. Петербуржцам также напомнили о мерах предосторожности: в непогоду лучше воздержаться от прогулок в парках, садах и скверах и не парковать машины под деревьями.