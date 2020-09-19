В эту субботу, 19 сентября, в Петербурге вновь закрываются сады скверы из-за усиления ветра. Об этом сообщают в комитете по благоустройству города.
В Петербурге закрывают сады и скверы в ожидании шторма
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Фото: комитет по благоустройству Петербурга
«В Петербурге вновь усиливается ветер, по прогнозу гидрометцентра порывы западного и северо-западного ветра в течение дня могут достигать 17 м/с», — говорится в сообщении комитета. Петербуржцам также напомнили о мерах предосторожности: в непогоду лучше воздержаться от прогулок в парках, садах и скверах и не парковать машины под деревьями.
Согласно прогнозу синоптиков на 19 сентября, осадков в городе не ожидается. Температура воздуха днём составит до +14 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться, во второй половине дня начнет понижаться.
Напомним, ранее стало известно о том, что на Петербург надвигается шторм «Айла». Он уже обесточил более 60 тысяч домов в Финляндии, повалил в стране несколько сотен деревьев, а также оставил без электричества тысячи домохозяйств.
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