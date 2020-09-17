На Петербург надвигается шторм «Айла». Сильнейшие порывы ветра уже успели обесточить более 60 тысяч домов в Финляндии и продолжают движение на юго-восток страны.
На Петербург надвигается шторм «Айла». Он уже обесточил более 60 тысяч домов в Финляндии
Порывы штормового ветра «Айлы» в Финляндии составляли в среднем около 25 метров в секунду — как пишет финское издание Yle, шторм повалил в стране несколько сотни деревьев, а также оставил без электричества тысячи домохозяйств. Как подтвердил «Бумаге» ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, готовиться к непогоде стоит и петербуржцам.
«Северо-атлантический циклон уже влияет на погоду Ленобласти, в том числе Петербурга. Сегодня, по нашим данным, ожидается ветер 5–10 метров в секунду с порывами до 12–17 метров в секунду», — рассказал синоптик. По прогнозу Леуса, самая неблагоприятная обстановка в Петербурге ожидается в ночь на пятницу, 18 сентября — в прибрежных районах порывы ветра будут достигать 23 метра в секунду.
#Aila-myrskyn seuranta: Myrskyn painopiste siirtymässä Pohjanmaalta maan lounaisosaan, minne tuulihuippu tulossa alkuiltapäivällä. Varsinais-Suomen ja Uudenmaan länsiosan rannikolla puuskat voivat olla 25 m/s. Siirry tarvittaessa sisätiloihin. Ohessa ennustetut maksimipuuskat. pic.twitter.com/QJG4VEcjJ1— Ilmatieteen laitos (@meteorologit) September 17, 2020
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