В эти выходные в Петербурге ожидаются «небольшие дожди и умеренное тепло». Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.
Синоптик прогнозирует «небольшие дожди и умеренное тепло» в эти выходные
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Фото: Shutterstock
Как рассказал Леус, Петербург остается на периферии обширного циклона, который находится над Скандинавией. Из-за этого в городе местами пройдут небольшие дожди, а также сохранится облачная с прояснениями погода.
При этом в субботу в Петербурге будет тепло – от +20 до +22 градусов, а в Ленинградской области – от +18 до +23. Скорость юго-западного ветра составит 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы, добавил специалист.
Напомним, ранее синоптики рассказали, что бабье лето придет между первой и второй декадами сентября. Тепло задержится на территории Центральной России на несколько дней, а позже может вернуться вновь в октябре 2020 года.
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