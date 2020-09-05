Синоптик прогнозирует «небольшие дожди и умеренное тепло» в эти выходные

При этом в субботу в Петербурге будет тепло – от +20 до +22 градусов, а в Ленинградской области – от +18 до +23. Скорость юго-западного ветра составит 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы, добавил специалист.