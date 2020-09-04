Лев Лурье, Кирилл Иванов и Александр Малич проведут благотворительную дискуссию и прочтут списки жертв Блокады Ленинграда

Участие в онлайн-дискуссии примут филолог и исследовательница блокадной поэзии Полина Барскова, профессор, академик РАН и заведующий кафедрой генетики и биотехнологии СПбГУ Сергей Инге-Вечтомоы, историк и исследователь истории Блокады Ленинграда Никита Ломагин, музыкант и фронтмен группы «Самое большое простое число» Кирилл Иванов, телеведущий и генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра Александр Малич, а также руководитель проекта День памяти Анастасия Принцева. Модератором дискуссии выступит историк, журналист и идеолог Дня памяти Лев Лурье.

Дискуссия пройдет при поддержке всех неравнодушных: подключиться к трансляции беседы зрители смогут, совершив благотворительное пожертвование от 100 рублей. Собранные средства пойдут на проведение Дня Памяти у Университета и на остальных городских площадках (аренда оборудования и другие организационные расходы), а также на другие проекты Комитета 8 сентября. Среди них составление справочника блокадных проектов, подготовка инструкции по архивному поиску, сбор и публикация историй блокадных семей.

8 сентября, в день, когда блокадное кольцо сомкнулось вокруг города на долгих 872 дня, в Петербурге пройдет День памяти жертв Блокады Ленинграда. Прочесть имена жертв и почтить их память петербуржцев призвали историк и глава «Комитета 8 сентября» Лев Лурье, ведущий артист БДТ имени Товстоногова Олег Басилашвили и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Ранее «Комитет 8 сентября» запустил приложение «Блокада. Имена». Приложение визуализирует на карте современного Петербурга адреса погибших в блокаду ленинградцев — с указанием их имен и биографических данных.