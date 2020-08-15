Петербургский порт сможет принимать большие круизные суда

Кроме того, лоцманским и спасательным катерам, а также буксирам позволят стоять вторым корпусом борт к борту (лагом) к пассажирским судам. Также ледоколы, дноуглубительные и спасательные суда освобождаются от обязательной лоцманской проводки. В транспортном ведомстве посчитали это требование лишним. «В акватории Финского залива ледоколы Северо-Западного филиала ФГУП «Росморпорт» осуществляют свою деятельность на протяжении четырех-шести месяцев ежегодно. Дноуглубительные суда при проведении дноуглубительных работ не осуществляют движения либо двигаются с минимальной скоростью, не представляющей опасности для судна. Время развертывания спасательных судов для проведения спасательных операций и характер проводимых работ не позволяют установленным порядком обеспечить лоцманскую проводку», — говорится в пояснительной записке.