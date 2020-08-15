В Пассажирском порту Петербурга разрешать принимать большие круизные суда, а еще упростится работа ледоколов. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на Министерство транспорта РФ.
Петербургский порт сможет принимать большие круизные суда
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Фото: Shutterstock
Сейчас в порт могут входить морские суда длиной до 340 метров, шириной до 42 метров и осадкой до 8,8 метра. Из-за существующих стандартов многие океанские лайнеры не могут попасть сюда. Так, поправки увеличивают допустимую ширину на метр и на 0,7 метра осадку, что позволит, например, принимать лайнер «MSC Meraviglia». Возможность его прохода в гавань подтверждена математическим моделированием на тренажере судовладельца (итальянской круизной компании MSC) с участием петербургских лоцманов.
Кроме того, лоцманским и спасательным катерам, а также буксирам позволят стоять вторым корпусом борт к борту (лагом) к пассажирским судам. Также ледоколы, дноуглубительные и спасательные суда освобождаются от обязательной лоцманской проводки. В транспортном ведомстве посчитали это требование лишним. «В акватории Финского залива ледоколы Северо-Западного филиала ФГУП «Росморпорт» осуществляют свою деятельность на протяжении четырех-шести месяцев ежегодно. Дноуглубительные суда при проведении дноуглубительных работ не осуществляют движения либо двигаются с минимальной скоростью, не представляющей опасности для судна. Время развертывания спасательных судов для проведения спасательных операций и характер проводимых работ не позволяют установленным порядком обеспечить лоцманскую проводку», — говорится в пояснительной записке.
Как уточняет издание, в «Пассажирский порт Санкт-Петербург» входит комплекс «Морской фасад» и исторический Морской вокзал. В прошлом году порт принял 643,3 тысячи пассажиров круизных лайнеров, а общий пассажирооборот превысил 1,1 млн человек. Больше всего туристов прибыло из Германии (29 процентов), США (20 процентов), Великобритании (12 процентов), а также Испании, Италии и Канады.
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