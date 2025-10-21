Выбрали 8 проверенных спреев для ухода за волосами

Личный (и бессменный!) фаворит автора этого текста — кремообразный спрей на основе арганового масла от итальянских профи по уходу за волосами Sono. Для более равномерного распределения советую сначала нанести нужное количество средства на руку, а затем — на влажные волосы с использованием расчески. После укладки вы заметите, как локоны стали напитанными, шелковистыми и блестящими (а еще — благоухающими!). Бонус: спрей спасает от негативного воздействия UVA- и UVB-лучей и работает в качестве термозащиты.