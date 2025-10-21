Выбрали 8 проверенных спреев для ухода за волосами

Серые кардиналы в уходе за волосами — несмываемые средства в формате спрея, которые за пару пшиков выполняют сразу несколько бьюти-задач. Загибаем пальцы: увлажняют и напитывают, подготавливают волосы к укладке и обеспечивают термозащиту, придают прядям здоровый блеск и гладкость, а некоторые даже берут на себя роль парфюмированного миста. Выбрали восемь проверенных средств, которые используем сами и вам советуем.
Oribe
Французские бьюти-гуру Oribe (в числе клиентов звездного стилиста Орбе Каналеса — Софи Лорен, Шер и Синди Кроуфорд!) придумали мастхэв для обесцвеченных волос. Пока масла оливы и моринги интенсивно питают и укрепляют обезвоженные локоны, экстракты розмарина и артишока защищают их от воздействия загрязненного воздуха и погодных условий (от сильного солнца до мороза и ветра). Плюс: в спрей добавили фиолетовый пигмент, который нейтрализует желтый оттенок и придает волосам здоровый блеск.
Davines
В главных ролях питательного флюида Davines — микс рисового протеина и аминокислот, который увлажняет, придает волосам мягкость, предотвращает ломкость и появление секущихся кончиков. Спрей идеально подойдет обладателям кудрявых и пористых волос — средство распутывает непослушные пряди и запечатывает кутикулу волоса (за счет этого локоны становятся гладкими и блестящими).
Highlights Cosmetics
Эликсир Highlights Cosmetics на основе масел жожоба и макадамии выполняет сразу несколько бьюти-задач: при обильном нанесении перед мытьем головы обеспечивает максимальное питание, при использовании на влажные волосы перед укладкой работает в качестве несмываемого ухода, а при распылении на сухие волосы в течение дня обеспечит дополнительное увлажнение.
d'Alba
Шелковый протеин, кератин и целых 20 разновидностей аминокислот в спрее-сыворотке d'Alba стоят на защите безупречного вида ваших волос. Микс натуральных ингредиентов увлажняет и питает, укрепляет и заставляет локоны искриться от благополучия.
L'Occitane Au Bresil
Масло Патауа (основной ингредиент одноименного спрея от L'Occitane Au Bresil!) добывают вручную из пальм на берегах бразильского острова Маражо — всё для, чтобы ваши локоны оставались напитанными, увлажненными и сияющими. На этом перечень бьюти-функций не заканчивается: спрей защищает от УФ-лучей и последствий горячих укладок.
Sono
Личный (и бессменный!) фаворит автора этого текста — кремообразный спрей на основе арганового масла от итальянских профи по уходу за волосами Sono. Для более равномерного распределения советую сначала нанести нужное количество средства на руку, а затем — на влажные волосы с использованием расчески. После укладки вы заметите, как локоны стали напитанными, шелковистыми и блестящими (а еще — благоухающими!). Бонус: спрей спасает от негативного воздействия UVA- и UVB-лучей и работает в качестве термозащиты.
Zielinski & Rozen
Создатели парфюмерных бестселлеров Zielinski & Rozen объединили функции ароматного миста и ухаживающей сыворотки для волос. В результате спрей не только окутывает локоны ароматом черного перца, ветивера, нероли и амбры, но и разглаживает, восстанавливает структуру волоса и предотвращает появление секущихся кончиков.
Geltek
Универсальная банка, которая приживется у обладателей любого типа волос — от нормальных и не нуждающихся в особом уходе до непослушных и сухих. За счет легкой кремообразной текстуры средство быстро впитывается и утяжеляет локоны, напитывая их изнутри. За увлажнение отвечает симбиоз пантенола и аминокислот, термозащитную функцию обеспечивает масло зародышей пшеницы, а растительные экстракты сохраняют пряди здоровыми и блестящими.
Комментарии (0)