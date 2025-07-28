Собрали 10 проверенных бустеров, которые раскроют бьюти-потенциал уходовых средств

Бустер — это та самая субстанция, которая поможет вашему крему стать лучшей версией себя (моложе, красивее, идеальнее!). Подробнее, о том что это такое и как его использовать, узнали у косметолога-эстетиста бьюти-пространства Timeless — Дарьи Прониной. А на правах заядлых бьюти-энтузиастов собрали десять серых бьюти-кардиналов, которые изменят ваш ежедневный уход и вывернут пользу средств на максимум.
Что такое бустер и как его использовать?
Дарья Пронина, косметолог-эстетист бьюти-пространства Timeless
Бустер — это концентрат активных компонентов, который усиливает действие основного ухода. Он легче сыворотки и часто имеет более водянистую текстуру. В отличие от крема бустер не дает полноценного увлажнения и защиты, а скорее работает в качестве дополнения и делает эффект более заметным. Наносить бустер стоит после тоника на слегка влажную кожу — перед сывороткой или кремом. Главное — не путать его с основными средствами и не переборщить, так как он очень концентрированный.
Margy's
Гуру омолаживающей косметологии Маржи Ломбард нашла те самые молодильные яблочки из сказки Афанасьева (а точнее — могучий сорт уттвилер-шпатлаубер выдерживает альпийский холод и засуху!) и поженила их с экстрактом моринги и четырьмя видами гиалуроновой кислоты. Получилась суперувлажняющая сыворотка-концентрат, которая запускает процессы регенерации кожи, укрепляет ее барьер и защищает от агрессивных внешних воздействий.
Sofia Bertrand
Новинка испанского премиум-бренда Sofia Bertrand — линейка бустеров Booster Solution. Наш фаворит — питательный 707 Nutri Glow Booster Solution с формулой на основе масел ореха амазонского дерева какай, макадамии и сои (богатые источники витаминов А и Е!). Благодаря мощному антиоксидантному действию ингредиенты защищают кожу от негативного воздействия внешних факторов и борются с признаками старения. По части омоложения им помогает запатентованный комплекс на основе розмарина, который вдвое ускоряет синтез гиалуроновой кислоты и эластина, делая кожу напитанной, гладкой и сияющией. Плюс: бета-каротин в составе обеспечивает ровный загар и надолго сохраняет эффект здоровой и отдохнувшей кожи.
Как выбрать бустер?
Дарья Пронина, косметолог-эстетист
Важно выбирать бустер по типу кожи: для жирной подойдут средства с ниацинамидом или цинком, для сухой — с гиалуроновой кислотой, а для чувствительной — с экстрактом ромашки или центеллы азиатской. Еще обращайте внимание на индивидуальную задачу и потребность кожи. Так, средства бывают увлажняющие, противовоспалительные, с антиоксидантами, осветляющие, омолаживающие, придающие сияние и так далее. Всё зависит от желаемого результата и исходных данных кожи.
K18
Выворачиваем эффект кондиционеров и масок на максимум за счет масла-бустера от американских бьюти+биотех-гуру K18 (запатентовали восстанавливающую чудо-формулу на основе пептида К18!). Используем средство на влажных или чуть подсушенных волосах, оставляем впитываться на 4-5 минут и делаем укладку привычным способом. Проникая глубоко в волос, масло делает локоны мягкими, увлажненными и напитанными, помогает избавиться от эффекта пуха, сохраняет насыщенность окрашивания и обеспечивает термозащиту. Бустер можно использовать и на сухие волосы в качестве завершающего этапа укладки, чтобы запечатать кончики и придать локонам дополнительное сияние.
Elemis
Важный шаг на пути к той самой glow skin — очищение и отшелушивание. Один из самых деликатных продуктов (дружелюбен даже к очень чувствительной коже!) придумали в лаборатории Elemis. Нежный эксфолиант с маслами бораго, звездчатки и бузины, воском розы и мимозы и микрогранулами целлюлозы из еловых деревьев мягко отшелушивает омертвевшие клетки кожи, делает ее упругой, напитанной, возвращает тонус и естественное сияние.
Babor
Еле заметные морщины и небольшая потеря эластичности — не повод для инъекций у косметолога. С первыми признаками старения на ура справятся ампулы Babor, которые стимулируют выработку коллагена, возвращают коже упругость и разглаживают морщины. Бустер работает в команде с другими anti-age продуктами и обеспечивает дополнительный уход, поэтому после впитывания продукта закройте его кремом.
Какой эффект ждать — моментальный или накопительный?
Дарья Пронина, косметолог-эстетист
Может быть и тот, и другой. Некоторые бустеры дают необходимый эффект сразу, например, с глицерином или кофеином в составе. Но стойкий результат обычно приходит с регулярным применением, особенно это касается тех компонентов, которые дают не временный результат, а влияют на внутриклеточные процессы кожи. Такие как пептиды, аминокислоты или ретинол.
Davines
Sos-средство для поврежденной кожи головы (будь то из-за агрессивного пилинга или солнечного ожога) — бустер для восстановления естественной микрофлоры и защитного барьера. В основе средства — экстракт тасманского перца (не пугаемся!), который обладает антиоксидантным, противовоспалительным и противомикробным действием. При регулярном использовании средство уменьшает раздражения и покраснения, увлажняет и помогает улучшить состояние не только кожи головы, но и самих волос, делая и мягкими и здоровыми.
Comfort Zone
Обладатели сухих и вечно потрескавшихся губ здесь? Забирайте в ежедневную бьюти-рутину маску-бустер для губ на основе макрогиалуроновой кислоты, гликогена, бетаина и экстракта кактуса опунции. Средство глубоко увлажняет, питает, укрепляет кожный барьер и защищает губы от обветривания. Наносите на ночь для максимального восстановления или используйте в качестве 15-минутной смываемой маски для эффекта здесь и сейчас.
Celimax
Главный бьюти-хит последних лет — витамин А со всеми своими производными — от более деликатного ретинола до мощного ретиналя. Последний вошел в состав бустера-бестселлера Celimax, который борется с воспалениями, избавляет от постакне, очищает и сглаживает поры, а еще — дарит коже невероятное сияние. Ретиналю помогают пептидный комплекс Matrixyl® 3000, ниацинамид и пантенол — вместе они возвращают коже упругость, выравнивают тон, контролируют выработку себума и минимизируют видимость морщин. А за доставку ингредиентов в глубокие слои эпидермиса отвеют спикулы (или микроскопические иголочки, добытые из высушенных пресноводных губок!).
Обязательно ли использовать бустеры и основной уход от одного бренда?
Дарья Пронина, косметолог-эстетист
Нет, но это удобно. Бренды разрабатывают линейки, где каждое средство дополняет друг друга, не конфликтуя между собой. Но намного важнее бренда — это грамотный подбор компонентов.
A'Pieu
Встретились как-то пилинг и бустер — получилось средство 2в1, которое не только очищает, отшелушивает, нормализует работу сальных желез и запускает регенерацию кожи (благодаря AHA- и BHA-кислотам в составе!), но и усиливает эффект кремов и сывороток. Важно: так как в продукте есть активные кислоты, обязательно перед выходом на улицу наносите на кожу SPF.
Icon Skin
Мастхэв для чувствительной кожи — успокаивающая сыворотка-концентрат Keep Calm Booster Serum от Icon Skin. В главных ролях — экстракт центеллы азиатской в тандеме с экстрактами бессмертника и одуванчика, которые на отлично снимают раздражения, шелушения и восстанавливают кожный барьер. Им в поддержку добавили гель алоэ вера, пантенол и аллантоин (супетрио для увлажнения и обновления кожи!). Last but not least: ниацинамид, который нормализует выработку себума, улучшает тон лица и укрепляет защитные функции кожи.
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