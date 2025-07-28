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Собрали 10 проверенных бустеров, которые раскроют бьюти-потенциал уходовых средств

Бустер — это та самая субстанция, которая поможет вашему крему стать лучшей версией себя (моложе, красивее, идеальнее!). Подробнее, о том что это такое и как его использовать, узнали у косметолога-эстетиста бьюти-пространства Timeless — Дарьи Прониной. А на правах заядлых бьюти-энтузиастов собрали десять серых бьюти-кардиналов, которые изменят ваш ежедневный уход и вывернут пользу средств на максимум. 

Что такое бустер и как его использовать?

Дарья Пронина, косметолог-эстетист бьюти-пространства Timeless

Бустер — это концентрат активных компонентов, который усиливает действие основного ухода. Он легче сыворотки и часто имеет более водянистую текстуру. В отличие от крема бустер не дает полноценного увлажнения и защиты, а скорее работает в качестве дополнения и делает эффект более заметным. Наносить бустер стоит после тоника на слегка влажную кожу — перед сывороткой или кремом. Главное — не путать его с основными средствами и не переборщить, так как он очень концентрированный.

Margy's

Бустер для увлажнения кожи лица Margy's, 31 500 руб.

Бустер для увлажнения кожи лица Margy's, 31 500 руб.

Гуру омолаживающей косметологии Маржи Ломбард нашла те самые молодильные яблочки из сказки Афанасьева (а точнее — могучий сорт уттвилер-шпатлаубер выдерживает альпийский холод и засуху!) и поженила их с экстрактом моринги и четырьмя видами гиалуроновой кислоты. Получилась суперувлажняющая сыворотка-концентрат, которая запускает процессы регенерации кожи, укрепляет ее барьер и защищает от агрессивных внешних воздействий. 

 

Sofia Bertrand

Питательный бустер для сияния кожи Sofia Bertrand, ДЛТ, 17 840 руб.

Питательный бустер для сияния кожи Sofia Bertrand, ДЛТ, 17 840 руб.

Новинка испанского премиум-бренда Sofia Bertrand — линейка бустеров Booster Solution. Наш фаворит — питательный 707 Nutri Glow Booster Solution с формулой на основе масел ореха амазонского дерева какай, макадамии и сои (богатые источники витаминов А и Е!). Благодаря мощному антиоксидантному действию ингредиенты защищают кожу от негативного воздействия внешних факторов и борются с признаками старения. По части омоложения им помогает запатентованный комплекс на основе розмарина, который вдвое ускоряет синтез гиалуроновой кислоты и эластина, делая кожу напитанной, гладкой и сияющией. Плюс: бета-каротин в составе обеспечивает ровный загар и надолго сохраняет эффект здоровой и отдохнувшей кожи.

Как выбрать бустер?

Дарья Пронина, косметолог-эстетист

Важно выбирать бустер по типу кожи: для жирной подойдут средства с ниацинамидом или цинком, для сухой — с гиалуроновой кислотой, а для чувствительной — с экстрактом ромашки или центеллы азиатской. Еще обращайте внимание на индивидуальную задачу и потребность кожи. Так, средства бывают увлажняющие, противовоспалительные, с антиоксидантами, осветляющие, омолаживающие, придающие сияние и так далее. Всё зависит от желаемого результата и исходных данных кожи. 

K18

Масло-бустер для восстановления волос K18, «Золотое Яблоко», 9 450 руб.

Масло-бустер для восстановления волос K18, «Золотое Яблоко», 9 450 руб.

Выворачиваем эффект кондиционеров и масок на максимум за счет масла-бустера от американских бьюти+биотех-гуру K18 (запатентовали восстанавливающую чудо-формулу на основе пептида К18!). Используем средство на влажных или чуть подсушенных волосах, оставляем впитываться на 4-5 минут и делаем укладку привычным способом. Проникая глубоко в волос, масло делает локоны мягкими, увлажненными и напитанными, помогает избавиться от эффекта пуха, сохраняет насыщенность окрашивания и обеспечивает термозащиту. Бустер можно использовать и на сухие волосы в качестве завершающего этапа укладки, чтобы запечатать кончики и придать локонам дополнительное сияние.

Elemis

Эксфолиант-бустер для сияния кожи Elemis, 8 700 руб.

Эксфолиант-бустер для сияния кожи Elemis, 8 700 руб.

Важный шаг на пути к той самой glow skin — очищение и отшелушивание. Один из самых деликатных продуктов (дружелюбен даже к очень чувствительной коже!) придумали в лаборатории Elemis. Нежный эксфолиант с маслами бораго, звездчатки и бузины, воском розы и мимозы и микрогранулами целлюлозы из еловых деревьев мягко отшелушивает омертвевшие клетки кожи, делает ее упругой, напитанной, возвращает тонус и естественное сияние. 

Babor

Ампулы для активации коллагена Babor, «Кенгуру», 5 790 руб.

Ампулы для активации коллагена Babor, «Кенгуру», 5 790 руб.

Еле заметные морщины и небольшая потеря эластичности — не повод для инъекций у косметолога. С первыми признаками старения на ура справятся ампулы Babor, которые стимулируют выработку коллагена, возвращают коже упругость и разглаживают морщины. Бустер работает в команде с другими anti-age продуктами и обеспечивает дополнительный уход, поэтому после впитывания продукта закройте его кремом. 

Какой эффект ждать — моментальный или накопительный? 

Дарья Пронина, косметолог-эстетист

Может быть и тот, и другой. Некоторые бустеры дают необходимый эффект сразу, например, с глицерином или кофеином в составе. Но стойкий результат обычно приходит с регулярным применением, особенно это касается тех компонентов, которые дают не временный результат, а влияют на внутриклеточные процессы кожи. Такие как пептиды, аминокислоты или ретинол.

Davines

Восстанавливающий бустер для кожи головы Davines, Younique, 4 900 руб.

Восстанавливающий бустер для кожи головы Davines, Younique, 4 900 руб.

Sos-средство для поврежденной кожи головы (будь то из-за агрессивного пилинга или солнечного ожога) — бустер для восстановления естественной микрофлоры и защитного барьера. В основе средства — экстракт тасманского перца (не пугаемся!), который обладает антиоксидантным, противовоспалительным и противомикробным действием. При регулярном использовании средство уменьшает раздражения и покраснения, увлажняет и помогает улучшить состояние не только кожи головы, но и самих волос, делая и мягкими и здоровыми. 

Comfort Zone

Маска-бустер для губ Сomfort Zone, 2 970 руб.

Маска-бустер для губ Сomfort Zone, 2 970 руб.

Обладатели сухих и вечно потрескавшихся губ здесь? Забирайте в ежедневную бьюти-рутину маску-бустер для губ на основе макрогиалуроновой кислоты, гликогена, бетаина и экстракта кактуса опунции. Средство глубоко увлажняет, питает, укрепляет кожный барьер и защищает губы от обветривания. Наносите на ночь для максимального восстановления или используйте в качестве 15-минутной смываемой маски для эффекта здесь и сейчас.  

Celimax

Подтягивающий бустер для лица с ретиналем Celimax, Foam, 2 409 руб.

Подтягивающий бустер для лица с ретиналем Celimax, Foam, 2 409 руб.

Главный бьюти-хит последних лет — витамин А со всеми своими производными — от более деликатного ретинола до мощного ретиналя. Последний вошел в состав бустера-бестселлера Celimax, который борется с воспалениями, избавляет от постакне, очищает и сглаживает поры, а еще — дарит коже невероятное сияние. Ретиналю помогают пептидный комплекс Matrixyl® 3000, ниацинамид и пантенол — вместе они возвращают коже упругость, выравнивают тон, контролируют выработку себума и минимизируют видимость морщин. А за доставку ингредиентов в глубокие слои эпидермиса отвеют спикулы (или микроскопические иголочки, добытые из высушенных пресноводных губок!). 

Обязательно ли использовать бустеры и основной уход от одного бренда?

Дарья Пронина, косметолог-эстетист

Нет, но это удобно. Бренды разрабатывают линейки, где каждое средство дополняет друг друга, не конфликтуя между собой. Но намного важнее бренда — это грамотный подбор компонентов.

A'Pieu 

Пилинг-бустер для лица A'Pieu, «Подружка», 1 436 руб.

Пилинг-бустер для лица A'Pieu, «Подружка», 1 436 руб.

Встретились как-то пилинг и бустер — получилось средство 2в1, которое не только очищает, отшелушивает, нормализует работу сальных желез и запускает регенерацию кожи (благодаря AHA- и BHA-кислотам в составе!), но и усиливает эффект кремов и сывороток. Важно: так как в продукте есть активные кислоты, обязательно перед выходом на улицу наносите на кожу SPF. 

Icon Skin

Успокаивающая сыворотка-концентрат для лица Icon Skin, «Рив Гош», 1 368 руб.

Успокаивающая сыворотка-концентрат для лица Icon Skin, «Рив Гош», 1 368 руб.

Мастхэв для чувствительной кожи — успокаивающая сыворотка-концентрат Keep Calm Booster Serum от Icon Skin. В главных ролях — экстракт центеллы азиатской в тандеме с экстрактами бессмертника и одуванчика, которые на отлично снимают раздражения, шелушения и восстанавливают кожный барьер. Им в поддержку добавили гель алоэ вера, пантенол и аллантоин (супетрио для увлажнения и обновления кожи!). Last but not least: ниацинамид, который нормализует выработку себума, улучшает тон лица и укрепляет защитные функции кожи. 

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