Собрали 10 проверенных бустеров, которые раскроют бьюти-потенциал уходовых средств

Мастхэв для чувствительной кожи — успокаивающая сыворотка-концентрат Keep Calm Booster Serum от Icon Skin. В главных ролях — экстракт центеллы азиатской в тандеме с экстрактами бессмертника и одуванчика, которые на отлично снимают раздражения, шелушения и восстанавливают кожный барьер. Им в поддержку добавили гель алоэ вера, пантенол и аллантоин (супетрио для увлажнения и обновления кожи!). Last but not least: ниацинамид, который нормализует выработку себума, улучшает тон лица и укрепляет защитные функции кожи.