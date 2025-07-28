Собрали 10 проверенных бустеров, которые раскроют бьюти-потенциал уходовых средств

Бустер — это концентрат активных компонентов, который усиливает действие основного ухода. Он легче сыворотки и часто имеет более водянистую текстуру. В отличие от крема бустер не дает полноценного увлажнения и защиты, а скорее работает в качестве дополнения и делает эффект более заметным. Наносить бустер стоит после тоника на слегка влажную кожу — перед сывороткой или кремом. Главное — не путать его с основными средствами и не переборщить, так как он очень концентрированный.