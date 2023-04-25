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Нашли самые эффективные гаджеты и девайсы для головы и волос

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Есть только два типа людей: те, кто хочет на ручки, и те, кого надо погладить по головке. Если вы из второй категории, то наша подборка гаджетов и девайсов – для вас.

YAMAGUCHI Galaxy Axiom PRO

Архивы пресс-служб

YAMAGUCHI, 24 900 руб.

Отключаем голову и включаем массажер YAMAGUCHI. С помощью массажных механизмов и воздушной компрессии прорабоатываем теменную, височную зоны, затылок и даже область вокруг глаз (не благодарите).  Комбинация массажных техник в сочетании с приятными мелодиями помогут забыть про дедлайны и вообще про все. Приятный бонус: никаких проводов, работа шлема контролируется с помощь многофункционального приложения.

 Xiaomi Mini Head Massage M2

Архивы пресс-служб

Xiaomi, 2 990 руб.

Мини-массажер Xiaomi предотвращает потерю волос. 4 массажные головки и 6 режимов создают правильное давление и возобновляют кровообращения в луковицах, а мягкий медицинский силикон не повреждает эпителий. 10 минут в день и роскошная шевелюра обеспечена.

Evo Beauty Home Edition

Архивы пресс-служб

Evo Beauty, Яндекс Маркет, 2 195 руб.

Дарсонваль снова с нами: на этот раз в форме гаджета Evo Beauty. Прибор снабжает волосяные луковицы слабым током и насыщает ткани кислородом. Уже после первого использования волосы становятся более блестящими и шелковистыми.

Marutaka Symphonia

Marutaka, 8 900 руб.

Гармонизируем работу организма вместе с массажером-паучком Marutaka. Лапки аппарата создают вибрации, которые соответствуют физиологическим частотам человеческого организма и улучшают приток крови к мозгу. Подходит для решения любых ситуаций —  хроническая усталость, стресс, бессонница, скачки давления и даже перепады настроения.

Moroccanoil Ceramic+ION Brush CI

Архивы пресс-служб

Moroccanoil, 1 520 руб.

Наша любимая щетка-лопатка Moroccanoil теперь существует в мини формате — больше не расстанемся с ней ни на минуту. Она поможет сделать любую укладку и расчесать даже самые непослушные волосы, к тому же мы веруем в целительную силу ее ионов.

 Rapunzel Mega Pro

Архивы пресс-служб

Rapunzel, 23 000 руб.

Если ваши волосы устали не меньше вас, то Rapunzel Mega Pro поможет их укрепить и окружить любовью и вниманием в домашних условиях. Современный аналог лазерной терапии алопеции поспособствует улучшению состояния и стимулирования роста волос в короткий период. Аппарат воздействует на корни волос, а микротоки оказывают дополнительный стимулирующий и оздоравливающий эффект: улучшается кровообращение и ускоряется метаболизм клеток луковицы волоса.

Braun Satin Hair 7 BR750

Архивы пресс-служб

Braun Satin Hair, 3 829 руб.

Устраняем статическое напряжение одним движением расческой Braun Satin Hair 7 BR750. Особые свойства заряженных частиц помогают устранить электризацию (больше никакой пушистости)  и придают здоровый блеск волосам. Бесшовные зубцы снижают риск повреждения волос, а подушка оптимальной жесткости обеспечивает комфорт во время использования.

Gezatone HS700

Архивы пресс-служб

Gezatone, М.Видео, 19 590 руб.

Столкнулись с медленным ростом волос? Мастхэв — лазерный шлем Laser Helmet Gezatone. Он комплексно воздействует на ослабевшие фолликулы и стимулирует луковицы к росту. Кроме того, лазерные лучи уничтожают вредные бактерии и грибки (прощай зуд и шелушение).  

BORK D603

Архивы пресс-служб

Bork, 9 000 руб.

Компактное (и миловидное!) решение для снятия напряжения — массажер BORK D603. Гаджет воздействует на нервные окончания и активизирует кровообращение и лимфоток, самоотверженно борется с вашим напряжением и усталостью. А степень защиты IPX7 позволяет использовать массажер даже в душе (вдруг усталость настигнет вас уже там). 

Массажер для головы "Мурашка - антистресс"

Архивы пресс-служб

modi, 159 руб.

Капиллярный массажер для головы Мурашка Антистресс обеспечит поверхностный массаж кожи головы и моментальное расслабление. Он стимулирует активные точки и дарит невероятно приятные ощущения (проверено всей редакцией). Носим с собой в сумочке и нигде не перенапрягаемся!

Tangle Teezer The Wet Detangler The Naturally Curly Purple Passion

Архивы пресс-служб

Tangle Teezer, Золотое Яблоко, 1 352 руб.

Нашли расческу специально для кудрявых волос! Упругие зубчики Tangle Teezer позволяют расчесать даже очень сильно вьющиеся или спутанные пряди. Расческа сохраняет упругость локонов, а эргономичная ручка позволяет использовать ее в душе, на работе, в машине — одним словом везде!

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