Нашли самые эффективные гаджеты и девайсы для головы и волос

Есть только два типа людей: те, кто хочет на ручки, и те, кого надо погладить по головке. Если вы из второй категории, то наша подборка гаджетов и девайсов – для вас.
YAMAGUCHI Galaxy Axiom PRO
Отключаем голову и включаем массажер YAMAGUCHI. С помощью массажных механизмов и воздушной компрессии прорабоатываем теменную, височную зоны, затылок и даже область вокруг глаз (не благодарите). Комбинация массажных техник в сочетании с приятными мелодиями помогут забыть про дедлайны и вообще про все. Приятный бонус: никаких проводов, работа шлема контролируется с помощь многофункционального приложения.
Xiaomi Mini Head Massage M2
Мини-массажер Xiaomi предотвращает потерю волос. 4 массажные головки и 6 режимов создают правильное давление и возобновляют кровообращения в луковицах, а мягкий медицинский силикон не повреждает эпителий. 10 минут в день и роскошная шевелюра обеспечена.
Evo Beauty Home Edition
Дарсонваль снова с нами: на этот раз в форме гаджета Evo Beauty. Прибор снабжает волосяные луковицы слабым током и насыщает ткани кислородом. Уже после первого использования волосы становятся более блестящими и шелковистыми.
Marutaka Symphonia
Гармонизируем работу организма вместе с массажером-паучком Marutaka. Лапки аппарата создают вибрации, которые соответствуют физиологическим частотам человеческого организма и улучшают приток крови к мозгу. Подходит для решения любых ситуаций — хроническая усталость, стресс, бессонница, скачки давления и даже перепады настроения.
Moroccanoil Ceramic+ION Brush CI
Наша любимая щетка-лопатка Moroccanoil теперь существует в мини формате — больше не расстанемся с ней ни на минуту. Она поможет сделать любую укладку и расчесать даже самые непослушные волосы, к тому же мы веруем в целительную силу ее ионов.
Rapunzel Mega Pro
Если ваши волосы устали не меньше вас, то Rapunzel Mega Pro поможет их укрепить и окружить любовью и вниманием в домашних условиях. Современный аналог лазерной терапии алопеции поспособствует улучшению состояния и стимулирования роста волос в короткий период. Аппарат воздействует на корни волос, а микротоки оказывают дополнительный стимулирующий и оздоравливающий эффект: улучшается кровообращение и ускоряется метаболизм клеток луковицы волоса.
Braun Satin Hair 7 BR750
Устраняем статическое напряжение одним движением расческой Braun Satin Hair 7 BR750. Особые свойства заряженных частиц помогают устранить электризацию (больше никакой пушистости) и придают здоровый блеск волосам. Бесшовные зубцы снижают риск повреждения волос, а подушка оптимальной жесткости обеспечивает комфорт во время использования.
Gezatone HS700
Столкнулись с медленным ростом волос? Мастхэв — лазерный шлем Laser Helmet Gezatone. Он комплексно воздействует на ослабевшие фолликулы и стимулирует луковицы к росту. Кроме того, лазерные лучи уничтожают вредные бактерии и грибки (прощай зуд и шелушение).
BORK D603
Компактное (и миловидное!) решение для снятия напряжения — массажер BORK D603. Гаджет воздействует на нервные окончания и активизирует кровообращение и лимфоток, самоотверженно борется с вашим напряжением и усталостью. А степень защиты IPX7 позволяет использовать массажер даже в душе (вдруг усталость настигнет вас уже там).
Массажер для головы "Мурашка - антистресс"
Капиллярный массажер для головы Мурашка Антистресс обеспечит поверхностный массаж кожи головы и моментальное расслабление. Он стимулирует активные точки и дарит невероятно приятные ощущения (проверено всей редакцией). Носим с собой в сумочке и нигде не перенапрягаемся!
Tangle Teezer The Wet Detangler The Naturally Curly Purple Passion
Нашли расческу специально для кудрявых волос! Упругие зубчики Tangle Teezer позволяют расчесать даже очень сильно вьющиеся или спутанные пряди. Расческа сохраняет упругость локонов, а эргономичная ручка позволяет использовать ее в душе, на работе, в машине — одним словом везде!
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