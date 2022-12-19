Ваше сверкательство! Блестки — главный декабрьский тренд

Подиумы продолжают переливаться блестками в самых неожиданных местах: на показе Peter Do блестящими стали брови, а на шоу Diesel модели сияли с ног до головы. Но если к таким радикальным бьюти-экспериментам вы пока не готовы (хотя к концу 2022-го все готовы ко всему), попробуйте нанести немного шиммера в уголок глаза, ближе к переносице, как у Versace и GSDS. Отдельный респект отправляется к Halpern и их огромным стразам: выкладываем на лице целые композиции.