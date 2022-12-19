Ваше сверкательство! Блестки — главный декабрьский тренд

В декабре нам хочется две вещи: чтобы все отстали и блесток. И если с первым мы вам помочь не можем, то со вторым — очень даже! Рассказываем, как будем сверкать глиттером и сиять перламутром в этом декабре.
Подиумы продолжают переливаться блестками в самых неожиданных местах: на показе Peter Do блестящими стали брови, а на шоу Diesel модели сияли с ног до головы. Но если к таким радикальным бьюти-экспериментам вы пока не готовы (хотя к концу 2022-го все готовы ко всему), попробуйте нанести немного шиммера в уголок глаза, ближе к переносице, как у Versace и GSDS. Отдельный респект отправляется к Halpern и их огромным стразам: выкладываем на лице целые композиции.
Еще один источник вдохновения — сериалы. И если на макияжи из «Эйфории» мы вдоволь насмотрелись (и даже успели повторить), то Netflix-новинка «Уэнсдей» подкинула нам новых идей: героиня Эммы Майерс не скупится на стразы, а Джой Сандай делает перламутровый макияж в тон платья. Так что плачем блестящими слезами (если обычных не осталось) и собираем монохромные образы.
Главное правило любого макияжа — меру — тут можно забыть. Уверенной рукой размазываем глиттер, прихлопываем шиммер и лепим стразы: поверьте, много не будет! А вот про экологию советуем помнить всегда: все таки глиттер = микропластик, который отравляет планету, океан и лично нас. Поэтому выбираем продукты с правильными формулами и без вреда для природы: например, легендарная марка Isidalibra делает биоразлагаемый глиттер из целлюлозы, а петербургский бьюти-бренд «Самосвет» создает идеально сияющий хайлайтер с веганской формулой и блестки «Мерцание» из слюды.
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