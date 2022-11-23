Магазины Lush в Петербурге заменит бренд Oomph

Операционным управлением новым брендом будет заниматься компания ООО «Лист», созданная бывшим владельцем российского подразделения Lush Дмитрием Азаровым. РБК отмечает, что инвестиции в новый проект составят 100 миллионов рублей.

Под новым косметическим брендом первоначально будет производиться около ста наименований продуктов: мыло, шампуни, гели для душа, свечи. «В Lush, при всей любви к бренду, мы были ограничены общей мировой стратегий. В своем производстве мы планируем, к примеру, разработать специальную линейку для бани», — делится планами Азаров.

При этом планируется изменение и концепции магазинов. Так, например бывший флагманский магазин Lush на Тверской в Москве расширят зоной кафе. Производство продукции Oomph будет организовано на собственном заводе в Домодедово. Там же раньше делали небольшую часть продукции и для самой Lush.

Напомним, что Lush объявила о приостановке поставок своей продукции в Россию в марте. В апреле компания заявила, что списала свою долю в российском бизнесе. Раньше в Петербурге находилось десять торговых точек бренда, сейчас работают лишь две.

