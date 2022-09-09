5 лучших броу студий Петербурга

В мире бровей кипит жизнь. На волне моды на двухтысячные воскресли и не хотят умирать узкие брови, при этом по-прежнему почетно носить скульптурные с начесом и самое время задуматься об отбеленных. При этом отыскать приличную броу студию в Петербурге — вполне себе квест. Даже если вам не до трендов, а просто покрасить, сдавайтесь профессионалам из нашей подборки.
В студиях сети займутся не только бровями, но и ресницами. Мастера знают толк в идеально лежащих волосинках, все в деле по многу лет. В холодных, индустриальных интерьерах салона на Чкаловской можно даже на секундочку вспомнить Нью-Йорк. Коррекция плюс окрашивание у топ-мастера обойдутся в 1700 рублей, осветление -- в 550.
Студии Grace Beauty теперь две: на Василеостровской в пространстве «Линии» и на Фрунзенской. Сюда приходят ламинировать, восстанавливать, осветлять, корректировать и красить брови. Оформление бровей здесь обойдется в 1500 р.
Единственная студия крупной московской, а с некоторых пор уже международной сети в Петербурге. У Brow Up есть своя школа, так что за качеством и развитием навыков мастеров здесь следят особенно пристально. Напряженно ждем, когда студии заведутся во всех ключевых ТЦ.
Студия «Cтриж»
Это не броу студия в классическом смысле. Здесь находится корнер бровиста Алины Соцкой. В очередь нужно вставать за несколько дней. В программе помимо вечного минимума — коррекции и окрашивания, имеется, например, долговременная укладка бровей за 2200 р. К Алине ходит наш редактор моды и обещает вам чудеса.
Наб. реки Фонтанки, 50
Основательница студии Светлана Чернышова занимается бровями более семи лет. Она прошла обучение у лучших brow-экспертов Сан-Франциско и Парижа, а затем открыла Hollywood Brows. Здесь корректируют, красят и укладывают брови.
Фото: Архивы пресс-служб
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