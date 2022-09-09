5 лучших броу студий Петербурга

В мире бровей кипит жизнь. На волне моды на двухтысячные воскресли и не хотят умирать узкие брови, при этом по-прежнему почетно носить скульптурные с начесом и самое время задуматься об отбеленных. При этом отыскать приличную броу студию в Петербурге — вполне себе квест. Даже если вам не до трендов, а просто покрасить, сдавайтесь профессионалам из нашей подборки.