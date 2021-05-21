Chanel выпустили шесть мини-фильмов к столетнему юбилею культового аромата Chanel №5

В этом году модный дом отмечает юбилей своего легендарного аромата — Chanel №5 исполнилось сто лет. По этому случаю бренд выпустил серию мини-фильмов, состоящую из шести роликов, герои которых размышляют и отвечают на вопрос «Что такое легенда?», анализируют феномены и трансформацию знаменитостей. Среди героев актриса и амбассадор Chanel Марион Котийяр, хореограф Мари-Аньес Жилло, блогер Хун Хуан, бывший главный редактор Vanity Fair Грейдон Картер, танцовщик Лил Бак, профессор Йельского университета Лори Сантос.