С древних времен философы искали определение красоты, поэты воспевали ее, а живописцы пытались запечатлеть. Своих муз находили творцы самых разных профессий, в том числе и парфюмеры. Именно так Пьер Франсуа Паскаль Герлен в 1853 году создал аромат Eau de Cologne Impériale, принесший славу Дому Guerlain. Его вдохновила на это юная императрица Евгения, будущая жена Наполеона III. Она была очарована ароматом и наградила парфюмера титулом «Официальный поставщик Ее Величества».
В поисках вдохновения: Мария Абашова и Варвара Щербакова о красоте
Бесспорно, красота вдохновляет. Мы же решили разобраться, где прячутся источники самой красоты, и вместе с Домом Guerlain и парфюмерно-косметической сетью «Рив Гош» расспросили Марию Абашову, приму Театра балета Бориса Эйфмана, и актрису Варвару Щербакову, что их вдохновляет быть красивыми.
А что вдохновляет вас? Участвуйте в конкурсе «Рив Гош», расскажите свою историю в Instagram c хештегом #ривгош_вдохновение — подробности в конце статьи.
Мария Абашова
О внутренней красоте
«А если это так, то что есть красота
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?»
С этим стихотворением Николая Заболоцкого меня познакомила мама, когда я была еще девочкой. Последние две строчки отпечатались в моем сознании, и тогда я поняла, что красота это нечто большее, чем внешние данные. Ее нельзя измерить, упорядочить и систематизировать, ведь это не набор качеств, критериев и данных. Но ее можно развивать и подпитывать. Для того чтобы дать своей внутренней красоте развиваться, ее нужно холить и лелеять. Чтобы быть красивой, нужна не мотивация, а вдохновение.
-
Макияж Марии: база под макияж L’Or; тональное средство Parure Gold оттенок 01; пудра для лица Parure Gold оттенок 01; палетка хайлайтеров Meteorites; тушь для ресниц Mad Eyes; помада Rouge G оттенок 02 — все Guerlain
О семье
Конечно, вдохновляет меня быть красивой не только внутреннее ощущение, но и внешние факторы. В первую очередь, это моя семья, мои родные. Меня окружают любящие мужчины — муж и сыновья. А с рождением дочери я почувствовала еще большую ответственность как примера для подражания. Она так искренне копирует абсолютно все мои манеры и движения — то, как я наношу крем на лицо, как хожу в туфлях на высоком каблуке, хотя ей только годик. И мне хочется быть для нее прекрасным примером.
О работе
Огромной мотивацией служит для меня и работа. Зрители — мое вдохновение! Когда я выхожу на сцену, я понимаю, что обязана нравиться им. Играть свою роль так, чтобы не оставить их равнодушными. Это снова о той красоте, которая идет изнутри, — о красоте образа и исполнения.
-
Макияж Марии: база под макияж L’Or; тональное средство Parure Gold оттенок 01; пудра для лица Parure Gold оттенок 01; палетка хайлайтеров Meteorites; тушь для ресниц Mad Eyes; помада Rouge G оттенок 02 — все Guerlain
О ритуалах красоты
Конечно, в связи с работой у меня безумный ритм жизни. Я часто что-то делаю на бегу. В том числе и на ритуалы красоты иногда остается всего 5–10 минут: нанести маску или сделать экспресс-массаж лица, иногда между репетициями успеваю к косметологу. Но несмотря на быстрый темп, для меня важна эстетика ритуала по уходу за собой. Я фанат красивых флаконов, изящных упаковок, приятных ароматов в уходовой и декоративной косметике. Люблю необычные, оригинальные форматы. Так, легендарная пудра для лица в шариках Météorites Guerlain всегда занимает почетное место в моей косметичке.
Когда сходятся все эти пазлы, тогда ты чувствуешь себя по-настоящему красивой — и не только при полном макияже в роскошных вещах, а даже ранним утром, заспанной и ненакрашенной, щурясь от первых лучей солнца. Искренне отдавая себя семье, делу своей жизни, заботе о себе, ты получаешь уверенность и силу, которую ничто не способно отнять. На это никогда не может и не должно быть жалко времени.
-
Макияж Марии: база под макияж L’Or; тональное средство Parure Gold оттенок 01; пудра для лица Parure Gold оттенок 01; палетка хайлайтеров Meteorites; тушь для ресниц Mad Eyes; помада Rouge G оттенок 02 — все Guerlain
Варвара Щербакова
О вдохновении природой
Я родилась на Дальнем Востоке в Комсомольске-на-Амуре, мы часто гостили у бабушки с дедушкой на Сахалине, ездили с родителями к Японскому морю — природа всегда была со мной. Холодные горные реки, сопки, огромные волны Тихого океана, лес. Помню потрясающую дальневосточную осень — «в багрец и золото одетые леса» — таких цветов я никогда больше не видела! Думаю, во всем, что я делаю, как выгляжу и как себя чувствую, есть отпечаток того, что я впитала в детстве. Природа, конечно же, неисчерпаемый источник вдохновения.
-
Макияж Варвары: масло-сыворотка Abeille Royale; тональное средство Parure Gold оттенок 01; пудра для лица Parure Gold; палетка для контуринга Terracotta; тушь для ресниц Mad Eyes; помада Kiss Kiss оттенок 325 — все Guerlain
О месте силы
Этой весной я влюбилась в Ладогу и ее острова. Да так крепко, что мы начали возить туда туры. Потрясающее сочетание мягких мхов и лишайников, сладких черничных россыпей, суровых скал, прохладного озера. Пожалуй, это и есть главное место силы для меня сейчас. В последнюю нашу поездку в одну из ночей шел ливень — восторг! Капли бьются о палатку, перешептываются, звенят. Чувствуешь себя песчинкой в руках природы, дух захватывает!
О любви к растениям
Мой папа — страстный растениевод. И у него я, будучи ребенком, вдохновлялась любовью к растениям и отношениями с ними. Названия и особенности ухода я узнала, когда открыла проект Plants for friends и создала «зеленое движение». Может показаться, что я как рыба в воде и на «ты» с растениями, но на самом деле я каждый день учусь. Сейчас читаю книгу Дерека Джармена «Современная природа». Метафоричное и нежное высказывание настоящего художника, наслаждение садом на каждой странице. Учиться можно не только по учебникам, но и у таких эстетов.
-
Макияж Варвары: масло-сыворотка Abeille Royale; тональное средство Parure Gold оттенок 01; пудра для лица Parure Gold; палетка для контуринга Terracotta; тушь для ресниц Mad Eyes; помада Kiss Kiss оттенок 325 — все Guerlain
О межсезонье
В переходные времена года я особенно ассоциирую себя с природой — весной, когда все оживает, пробуждается, раскручивается, и осенью, когда идет дождь и грустно, когда хочется уюта и пирога с чаем. Отстраниться, не замечать, отрицать природные явления у меня никогда не получалось. Поэтому теперь уже я осознанно готовлюсь к осенней хандре и воспринимаю это как должное. За осенью и зимой всегда весна и лето.
О заботе о планете
При моей близости, даже единстве с природой для меня важно, что многие бренды в последние годы стали такими чуткими к экологии. Необходимо быть дальновидным при производстве и думать: а что будет дальше с планетой? Ведь вдохновение и красоту можно черпать бесконечно, но что останется, если мы так же неистово будем черпать природные ресурсы? В моем бренде Love to knit я тоже стараюсь двигаться в направлении «медленной» моды. Покупать стоковую пряжу, приводить в порядок свитера с «блошек» и давать им вторую жизнь, давать работу петербургским мастерицам-вязальщицам. И конечно, при выборе того или иного продукта, я жду от бренда не менее ответственного отношения к природе. Тем более радостно, что например, Дом Guerlain заботится об экосистеме при разработке своей уходовой линии — это прогрессивная этика будущего. Если мы все будем чуть внимательнее к сохранению планеты, то природа нам скажет спасибо. Ну или не нам, а нашим детям и внукам.
-
Макияж Варвары: масло-сыворотка Abeille Royale; тональное средство Parure Gold оттенок 01; пудра для лица Parure Gold; палетка для контуринга Terracotta; тушь для ресниц Mad Eyes; помада Kiss Kiss оттенок 325 — все Guerlain
Конкурс
Красота спасет мир? В этом году поиски источников вдохновения как никогда актуальны. С 1 по 30 сентября «Рив Гош» и Дом Guerlain проводят конкурс. Условия очень просты:
- выложите фотографию в своем аккаунте в Instagram с хештегом #ривгош_вдохновение и расскажите, что вдохновляет вас быть красивой;
- откройте свой аккаунт в Instagram на время проведения конкурса;
- подпишитесь на @rivegaucheru и отметьте аккаунт @rivegaucheru в своей публикации.
Самое приятное, что этот конкурс беспроигрышный — каждая его участница получит промокод на скидку 500 рублей в интернет-магазине «Рив Гош». Промокод можно будет использовать до 15 октября при покупке продукции Guerlain на сумму от 2500 рублей.
Итоги конкурса будут подведены до 15 октября. Авторы 5 лучших историй получают набор бестселлеров от Guerlain, а авторы 3 самых вдохновляющих историй получат преображение от Guerlain, которое включает индивидуальную консультацию от ведущего визажиста бренда, подбор нескольких образов и подарочный набор бестселлеров.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.