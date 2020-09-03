В поисках вдохновения: Мария Абашова и Варвара Щербакова о красоте

О межсезонье

В переходные времена года я особенно ассоциирую себя с природой — весной, когда все оживает, пробуждается, раскручивается, и осенью, когда идет дождь и грустно, когда хочется уюта и пирога с чаем. Отстраниться, не замечать, отрицать природные явления у меня никогда не получалось. Поэтому теперь уже я осознанно готовлюсь к осенней хандре и воспринимаю это как должное. За осенью и зимой всегда весна и лето.

О заботе о планете

При моей близости, даже единстве с природой для меня важно, что многие бренды в последние годы стали такими чуткими к экологии. Необходимо быть дальновидным при производстве и думать: а что будет дальше с планетой? Ведь вдохновение и красоту можно черпать бесконечно, но что останется, если мы так же неистово будем черпать природные ресурсы? В моем бренде Love to knit я тоже стараюсь двигаться в направлении «медленной» моды. Покупать стоковую пряжу, приводить в порядок свитера с «блошек» и давать им вторую жизнь, давать работу петербургским мастерицам-вязальщицам. И конечно, при выборе того или иного продукта, я жду от бренда не менее ответственного отношения к природе. Тем более радостно, что например, Дом Guerlain заботится об экосистеме при разработке своей уходовой линии — это прогрессивная этика будущего. Если мы все будем чуть внимательнее к сохранению планеты, то природа нам скажет спасибо. Ну или не нам, а нашим детям и внукам.