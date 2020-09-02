Клиника DEGA запустила марафон, где за год можно выиграть 12 операций и омолаживающих процедур

Основательница клиники DEGA

Марафон #ДЕГАМЕНЯЕТ – мой самый любимый конкурс DEGA. С огромным волнением мы когда-то проводили его в 2018 году, с особым трепетом возобновили сейчас, спустя ровно два года. И карантин, кризис и прочие явления нам не помеха. Некоторые конкуренты смотрят на нас странно, это же такие инвестиции, вложения в 3 миллиона рублей. Окупятся ли они? Речь не об этом! Я отношусь к этому проекту как к социальному и благотворительному. Каждый месяц на протяжении целого года мы вместе с нашими специалистами дарим победителю месяца не только операцию, мы дарим мечту, мы придаем уверенности в себе, мы меняем жизнь в лучшую сторону. В этом добрая миссия #ДЕГАМЕНЯЕТ. Кроме этого, с профессиональной точки зрения мы рассказываем нашей аудитории о лучших методиках, современном оборудовании, качественных препаратах и материалах, которые действительно эффективны и безопасны в контексте красоты и здоровья, чтобы не позволить «серому» рынку без лицензий и сертификации дискредитировать действительно качественную эстетическую медицину. Сейчас мы начинаем #ДЕГАМЕНЯЕТ_СЕНТЯБРЬ. И пусть победит тот, кому это преображение действительно нужно, а мы с удовольствием поможем, ведь наш девиз – «Верь в мечту! Меняйся вместе с DEGA!