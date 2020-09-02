Клиника DEGA на радость поклонниц красоты и молодости снова возвращает свой проект «ДегаМеняет» – как раз к сезону, когда можно (и нужно!) приводить себя в порядок. В рамках марафона проводят ежемесячные розыгрыши операций – от маммопластики до липоскульптуры – и процедур по бьютификации лица, а главный приз сентября – ринопластика.
Клиника DEGA запустила марафон, где за год можно выиграть 12 операций и омолаживающих процедур
Один из главных (и любимых!) проектов основательницы клиники DEGA Екатерины Агаповой – марафон «ДегаМеняет». Он появился несколько лет назад, и этим летом был снова запущен. В течение двенадцати месяцев пациенты могут выиграть 12 операций или эстетических омолаживающих процедур. Среди главных призов – топ-позиции клиники: эндоскопическая подтяжка, липоскульптура тела, бьютификация лица, SMAS-лифтинг и контурная пластика.
В августе одна из участниц марафона #ДЕГАМЕНЯЕТ2020 уже выиграла маммопластику и вот-вот станет счастливой обладательницей новых форм. В сентябре же под хэштегом #ДЕГАМЕНЯЕТ_СЕНТЯБРЬ клиника предлагает в качестве основного приза ринопластику от врача с 25-летним стажем Натальи Янковской. Главным подарком станет под Новый год операция от одного из лучших хирургов России Дениса Агапова – это ли не сказка?
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Денис Агапов, пластический хирург, к.м.н.
В марафоне участвуют все пластические хирурги и врачи-косметологи клиники DEGA, это и опытные специалисты, и наставники, и авторы методик и публикаций, и спикеры международных конгрессов, и кандидаты медицинских наук. Всего за время #ДЕГАМЕНЯЕТ2020 будет разыграно призов на 3 000 000 рублей. Кроме этого, участницы смогу получить каждый месяц подарки от партнеров проекта.
Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо подписаться на аккаунты @degameniaet и на всех, кто находится в подписках этого аккаунта, открыть свой профиль, выложить пост с креативным фото или видео, соответсвующее главному призу месяца, в своем в профиле с хэштэгами #ДЕГАМЕНЯЕТ2020 и #ДЕГАМЕНЯЕТ_СЕНТЯБРЬ, выложить такое же сторис, отметив @dega_clinic и @degameniaet, написать в комментарии под постом месяца в @degameniaet слово «участвую», чтобы можно было учесть всех участников. Больше информации на @dega_clinic.
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Екатерина и Денис Агапова
Екатерина Агапова
Основательница клиники DEGA
Марафон #ДЕГАМЕНЯЕТ – мой самый любимый конкурс DEGA. С огромным волнением мы когда-то проводили его в 2018 году, с особым трепетом возобновили сейчас, спустя ровно два года. И карантин, кризис и прочие явления нам не помеха. Некоторые конкуренты смотрят на нас странно, это же такие инвестиции, вложения в 3 миллиона рублей. Окупятся ли они? Речь не об этом! Я отношусь к этому проекту как к социальному и благотворительному. Каждый месяц на протяжении целого года мы вместе с нашими специалистами дарим победителю месяца не только операцию, мы дарим мечту, мы придаем уверенности в себе, мы меняем жизнь в лучшую сторону. В этом добрая миссия #ДЕГАМЕНЯЕТ. Кроме этого, с профессиональной точки зрения мы рассказываем нашей аудитории о лучших методиках, современном оборудовании, качественных препаратах и материалах, которые действительно эффективны и безопасны в контексте красоты и здоровья, чтобы не позволить «серому» рынку без лицензий и сертификации дискредитировать действительно качественную эстетическую медицину. Сейчас мы начинаем #ДЕГАМЕНЯЕТ_СЕНТЯБРЬ. И пусть победит тот, кому это преображение действительно нужно, а мы с удовольствием поможем, ведь наш девиз – «Верь в мечту! Меняйся вместе с DEGA!
#ДЕГАМЕНЯЕТ2020
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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