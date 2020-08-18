Тест: что вы знаете об уходовой и декоративной косметике?

Какие средства с SPF действительно защищают летом? Как правильно использовать тканевые маски? И вредны ли, в конце концов, силиконы в средствах для волос? Вместе с сетью магазинов косметики и парфюмерии «Подружка» мы подготовили вопросы, которые могут поставить в тупик даже самых заядлых бьютиголиков. Этот тест поможет вам не только узнать больше о косметической индустрии, но и составить свой собственный список маст-хэвов. Отличная новость: все упомянутые средства можно купить на сайте или в офлайн-магазине «Подружки», а в конце теста вас ждет приятный бонус — промокод на скидку 15%, который действует в розничных магазинах сети в Петербурге до 30 сентября.