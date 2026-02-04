Sunday Ginza, Kuznya cafe и Lamb: какие кафе и рестораны закрылись этой зимой в Петербурге

Kuznya Cafe

Проект Kuznya Cafe от Kuznyahouse — всё. На этом месте команда запустит заведение с новой концепцией уже через пару месяцев. «Подписка на хлeб» от «Кузни» при этом сохранится — тартин и деревенский можно забирать из ресторана.

наб. Адмиралтейского канала, 2