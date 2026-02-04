Sunday Ginza, Kuznya cafe и Lamb: какие кафе и рестораны закрылись этой зимой в Петербурге

Любимые горожанам кофейни, олдскульные бары и локальные кафе: рассказываем, какие проекты прекратили существование этой зимой.
Sunday Ginza
На Крестовском острове снесли ресторан SunDay Ginza. Официальная причина: этот участок ранее предоставлялся в аренду под пляжный комплекс без права возведения капитальных сооружений, однако договор был расторгнут.
Южная дорога, 4, корп. 2
Kuznya Cafe
Проект Kuznya Cafe от Kuznyahouse — всё. На этом месте команда запустит заведение с новой концепцией уже через пару месяцев. «Подписка на хлeб» от «Кузни» при этом сохранится — тартин и деревенский можно забирать из ресторана.
наб. Адмиралтейского канала, 2
Lamb
Ресторан южной кухни Lamb от Stroganoff Group завершил работу. Команда сообщает, что в скором времени на этом месте появится учебный центр для профессиональной подготовки поваров.
Конногвардейский бул., 4
Gastroli
Закрылся ресторан Gastroli, появившийся на улице Пестеля в 2016 году. Вместо него в начале лета запустится Leila — филиал грузинского проекта Алексея Бурова (Dreamteam), который он создал совместно с Алексеем Крыловым и Александром Прокофьевым (Jungle, Ciao) в Лимассоле.
ул. Пестеля, 7
Civil
Знаменитая кофейня на 8-й Советской закрылась спустя восемь лет! Две других точки Civil (Волынский пр., 8 и Большой проспект П.С., 71) продолжают работать.
ул. 8-Советская, 4а
«МА»
Закрылся ресторан «МА» на улице Рубинштейна. А филиал ресторана на Московском пр., 200 ожидает ребрендинг и после обновления он снова откроет свои двери.
ул. Рубинштейна, 7
«Чихо»
В январе закрылось азиатское кафе «Чихо», открытое по франшизе Петей Лобановым, совладельцем бургерных «БЮРО». На этом месте появится новый филиал «БЮРО» — ждем запуск в марте.
ул. Гороховая, 22к
Faro
Южноевропейский коктейльный бар от команды Imbibe переезжает с улицы Маяковского. Новый дом пока не нашли, но обещают держать в курсе.
ул. Маяковского, 18
«Карусель»
«Карусель» — всё! В Петербурге закрылась рюмочная от AF Brew. В конце декабря на этом месте открылся DJ-бар «Танцы» от команды винного проекта «Ласточки».
ул. Гатчинская, 18
Big Liver Place
С грустью узнали, что несколько месяцев назад закрылся один из первых коктейльных баров города Big Liver Place с фирменными напитками Петербургской ассоциации барменов — он был открыт в октябре 2009 года. Достойное было место!
Шведский пер., 2
«Своя комната»
После 10 лет работы закрылось кафе «Своя комната» в Коломне. В конце декабря успели на хитовый сырник и забрали с собой баночку джема на память.
ул. Декабристов, 55
«Шашлычка»
В квартале писателей закрылась рейв-шашлычная «Шашлычка» с фирменными настойками — от тусовщиков из диско-бара «Ритмы» в «Севкабель Порту». Команда сообщает, что в 2026 году планирует найти новое помещение.
ул. Некрасова, 30
«Грани»
Бар «Грани» закрылся в конце января. Выпили гороховый «Снэп Чат» на прощание! В скором времени команда откроет новый проект по этому же адресу.
ул. Некрасова, 26
«Кафе 24»
В конце декабря закрыло двери «Кафе 24» от создателей клуба «Кружок» (тот, что был спрятан во дворе Конюшенной площади, 2Б). На этом месте появится второй филиал раменной Ramen Rabel (первый находится в кластере «Третье место»).
ул. Боровая, 24
«Винил и кофе»
Закрылась кофейня «Винил и кофе» на улице Жуковского с камерными мастер-классам, каппингами, квартирниками и киновечерами. Вторая точка продолжает работу на Малой Садовой, 4.
ул. Жуковского, 14
GODS
Ресторан GODS закрылся навсегда спустя пять лет существования. Команда тонко намекает о планах запустить проект в Токио.
ул. Рубинштейна, 16
