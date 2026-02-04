Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Тенденции
Тенденции

Поделиться:

Sunday Ginza, Kuznya cafe и Lamb: какие кафе и рестораны закрылись этой зимой в Петербурге

Любимые горожанам кофейни, олдскульные бары и локальные кафе: рассказываем, какие проекты прекратили существование этой зимой.

Фото предоставлено пресс-службой заведения

Sunday Ginza

На Крестовском острове снесли ресторан SunDay Ginza. Официальная причина: этот участок ранее предоставлялся в аренду под пляжный комплекс без права возведения капитальных сооружений, однако договор был расторгнут.

Южная дорога, 4, корп. 2

Фото предоставлено пресс-службой заведения

Kuznya Cafe

Проект Kuznya Cafe от Kuznyahouse — всё. На этом месте команда запустит заведение с новой концепцией уже через пару месяцев. «Подписка на хлeб» от «Кузни» при этом сохранится — тартин и деревенский можно забирать из ресторана.

наб. Адмиралтейского канала, 2

Фото предоставлено пресс-службой заведения

Lamb

Ресторан южной кухни Lamb от Stroganoff Group завершил работу. Команда сообщает, что в скором времени на этом месте появится учебный центр для профессиональной подготовки поваров.

Конногвардейский бул., 4

Фото предоставлено пресс-службой заведения

Gastroli

Закрылся ресторан Gastroli, появившийся на улице Пестеля в 2016 году. Вместо него в начале лета запустится Leila — филиал грузинского проекта Алексея Бурова (Dreamteam), который он создал совместно с Алексеем Крыловым и Александром Прокофьевым (Jungle, Ciao) в Лимассоле.

ул. Пестеля, 7

Фото предоставлено пресс-службой заведения

Civil

Знаменитая кофейня на 8-й Советской закрылась спустя восемь лет! Две других точки Civil (Волынский пр., 8 и Большой проспект П.С., 71) продолжают работать.

ул. 8-Советская, 4а

Фото предоставлено пресс-службой заведения

«МА»

Закрылся ресторан «МА» на улице Рубинштейна. А филиал ресторана на Московском пр., 200 ожидает ребрендинг и после обновления он снова откроет свои двери.

ул. Рубинштейна, 7

Фото предоставлено пресс-службой заведения

«Чихо»

В январе закрылось азиатское кафе «Чихо», открытое по франшизе Петей Лобановым, совладельцем бургерных «БЮРО». На этом месте появится новый филиал «БЮРО» — ждем запуск в марте.

ул. Гороховая, 22к

Фото предоставлено пресс-службой заведения

Faro

Южноевропейский коктейльный бар от команды Imbibe переезжает с улицы Маяковского. Новый дом пока не нашли, но обещают держать в курсе.

ул. Маяковского, 18

Фото предоставлено пресс-службой заведения

«Карусель»

«Карусель» — всё! В Петербурге закрылась рюмочная от AF Brew. В конце декабря на этом месте открылся DJ-бар «Танцы» от команды винного проекта «Ласточки».

ул. Гатчинская, 18

Фото предоставлено пресс-службой заведения

Big Liver Place

С грустью узнали, что несколько месяцев назад закрылся один из первых коктейльных баров города Big Liver Place с фирменными напитками Петербургской ассоциации барменов — он был открыт в октябре 2009 года. Достойное было место!

Шведский пер., 2

Фото предоставлено пресс-службой заведения

«Своя комната»

После 10 лет работы закрылось кафе «Своя комната» в Коломне. В конце декабря успели на хитовый сырник и забрали с собой баночку джема на память.

ул. Декабристов, 55

Фото предоставлено пресс-службой заведения

«Шашлычка»

В квартале писателей закрылась рейв-шашлычная «Шашлычка»  с фирменными настойками — от тусовщиков из диско-бара «Ритмы» в «Севкабель Порту». Команда сообщает, что в 2026 году планирует найти новое помещение.

ул. Некрасова, 30

Фото предоставлено пресс-службой заведения

«Грани»

Бар «Грани» закрылся в конце января. Выпили гороховый «Снэп Чат» на прощание! В скором времени команда откроет новый проект по этому же адресу.

ул. Некрасова, 26

Фото предоставлено пресс-службой заведения

«Кафе 24»

В конце декабря закрыло двери «Кафе 24» от создателей клуба «Кружок» (тот, что был спрятан во дворе Конюшенной площади, 2Б). На этом месте появится второй филиал раменной Ramen Rabel (первый находится в кластере «Третье место»).

ул. Боровая, 24

Фото предоставлено пресс-службой заведения

«Винил и кофе»

Закрылась кофейня «Винил и кофе» на улице Жуковского с камерными мастер-классам, каппингами, квартирниками и киновечерами. Вторая точка продолжает работу на Малой Садовой, 4.

ул. Жуковского, 14

Фото предоставлено пресс-службой заведения

GODS

Ресторан GODS закрылся навсегда спустя пять лет существования. Команда тонко намекает о планах запустить проект в Токио.

ул. Рубинштейна, 16

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: