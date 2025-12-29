Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Черепаховый суп и гусь с айвой: как в конце XIX века встречали Новый год рестораны Петербурга

Специалист по деловому протоколу и колумнист Собака.ru Валентина Хлистун рассказывает о богатой новогодней сервировке в ресторанах Петербурга конца XIX-начала XX века. Спойлер: меню составляли лучшие французские шефы!

Тамара Жемайтис

Конец XIX-начало XX века в Петербурге – это время, когда город жил в золотом мерцании газовых фонарей, в звуке каретных шин по снегу и звоне бокалов в ресторанах. Петербург был не просто столицей империи, он был сердцем изысканной гастрономической культуры. Здесь рождались традиции, которые делали Новый год событием не домашним, а городским, общественным, утончённым.

К концу XIX века рестораны Петербурга стали ареной настоящего праздничного искусства. Вечера в «Дюссо», «Кюба», «Доминике», «Бельвю», «Европе» или «Контане» были своего рода «маленькими театрами». В этих залах, где стены украшали мрамор и зеркала, где свет ламп отражался в хрустале, праздновали не просто Новый год, там встречали время, культуру, эпоху.

Kandinsky 5.0

Меню составляли лучшие шефы, чаще всего французы, ведь Петербург тогда гордился своей «галльской школой гастрономии». Французская кухня считалась вершиной утончённости, а ресторан без французского повара — почти обыденным. Составление новогоднего меню было делом чести. В газетах за неделю до праздников опубликовывали анонсы: какие блюда предложит тот или иной ресторан, во сколько начнётся бал, кто будет играть в оркестре.

Новогодний вечер в Петербурге стартовал поздно, к девяти или десяти часам вечера. Гости приезжали в фраках и вечерних платьях, дамы в бриллиантах и перьях, мужчины в лакированных ботинках и белых перчатках. В вестибюлях пахло мехами и духами, слышались голоса и смех. В зале уже гремел оркестр: полонез, затем вальс. В центре стол, накрытый ослепительно. Белоснежная скатерть, блеск серебра, тяжёлые бокалы из чешского хрусталя, подсвечники с настоящими свечами, а среди них еловые ветви, живые цветы, фрукты. Ёлка, ещё недавно принадлежавшая исключительно домашнему рождественскому интерьеру, постепенно входила и в ресторанную моду, в углах залов её украшали яблоками, позолоченными орехами, стеклянными подвесками.

Kandinsky 5.0

Сервировка соответствовала духу времени и социальному статусу заведения. На столах было не менее трёх приборов, отдельные бокалы для каждого вина, фарфор с гербами ресторана, хрустальные вазы с фруктами. Участники банкета знали: это не просто трапеза, а символ культуры. Петербург жил по законам ритуала, где каждое движение вилки и бокала имело значение.

Меню праздничного вечера отражало амбиции города. Холодные закуски – солёный лосось, стерлядь под соусом, паштеты, заливное, икра чёрная и красная, устрицы – всё это доставляли свежим из Риги, Финляндии, Архангельска, с Балтики. Первое блюдо – суп-консоме, легчайший, прозрачный, как лёд на Неве, с крошечными пирожками из слоёного теста. Затем фирменное горячее: гуся, запечённого с яблоками и айвой, или дичь, рябчиков, фазанов, иногда утку по-французски с апельсиновым соусом. Рыбные блюда подавали не менее торжественно – судак, щука, осетрина, иногда черепаховый суп, считавшийся редкостью и показателем роскоши.

Kandinsky 5.0

На десерт подавались фрукты (апельсины, ананасы, бананы, грейпфруты, всё привозное, с юга), пирожные, мороженое в серебряных вазочках, шоколад, ликёры и, конечно, шампанское, исключительно французское! Его пили много и пили правильно, с тостами, с лёгкими реверансами в сторону соседей по столу.

Музыка и танцы были неотъемлемой частью вечера. Между блюдами пары кружились в вальсе, обсуждали последние новости, моды, спектакли в Мариинском театре. К полуночи, когда часы на башне Адмиралтейства приближались к двенадцати, в зале гасили часть света, оркестр затихал, и над столами проходил лёгкий шёпот ожидания. Ровно в двенадцать поднимали бокалы, шампанское вспыхивало, как жидкое золото, и Петербург вступал в новый год.

Kandinsky 5.0

После полуночи вечеринка не заканчивалась. Праздник продолжался до утра: кофе, ликёры, разговоры, смех, музыка. В лучших заведениях – «Европе», «Кюба», «Астории» – второе дыхание праздника приходило под утро, когда за окнами светлел рассвет, и официанты приносили горячие булочки, свежий кофе и сигары.

Особая роль принадлежала атмосфере. В этих залах царил не шум, а выученная светская свобода. Здесь всё было рассчитано: жест официанта, подача блюда, блеск стекла, аромат свечей. Даже воздух был иной, смесь воска, вина, духов, горячего хлеба и мороза, принесённого с улицы. 

Любопытно, что в газетах тех лет, например, в «Петербургском листке» за декабрь 1902 года, опубликовывались даже цены на новогодние меню. Банкет в ресторане среднего уровня стоил от 3 до 5 рублей на человека, тогда как ужин в «Европе» мог обойтись в 10-12 рублей – сумма, равная недельному жалованью чиновника. Но люди платили охотно: встретить Новый год «как в Париже» считалось почти необходимым.

Kandinsky 5.0

В это время формировалась и особая ресторанная культура Петербурга. Рестораны имели собственные музыкальные программы, балы, тематические вечера. На афишах писали: «Новый год в стиле французского Версаля» или «Славянская ночь». За столом можно было встретить офицера гвардии, актрису, профессора, купца.

Так в Петербурге конца XIX-начала XX века Новый год перестал быть просто домашним торжеством. Он стал зеркалом общества, изящного, чопорного, но умеющего радоваться жизни. 

