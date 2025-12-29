Черепаховый суп и гусь с айвой: как в конце XIX века встречали Новый год рестораны Петербурга

Конец XIX-начало XX века в Петербурге – это время, когда город жил в золотом мерцании газовых фонарей, в звуке каретных шин по снегу и звоне бокалов в ресторанах. Петербург был не просто столицей империи, он был сердцем изысканной гастрономической культуры. Здесь рождались традиции, которые делали Новый год событием не домашним, а городским, общественным, утончённым.

К концу XIX века рестораны Петербурга стали ареной настоящего праздничного искусства. Вечера в «Дюссо», «Кюба», «Доминике», «Бельвю», «Европе» или «Контане» были своего рода «маленькими театрами». В этих залах, где стены украшали мрамор и зеркала, где свет ламп отражался в хрустале, праздновали не просто Новый год, там встречали время, культуру, эпоху.