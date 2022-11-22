Петр I, французы и «Старый Палкин»: как и когда в Петербурге появился чай

По части горячих напитков в начале XIX века между Москвой и Петербургом сразу установилось негласное соперничество. Если в Москве самые широкие слои населения пили преимущественно чай, то петербуржцы не могли жить без кофе. «Другие города, строго преданные дедовским обычаям, не скоро знакомились с роскошью, довольствовались сбитнем, отваром мяты, липового цвета, или другой какой скромной, доморощенной травы с мёдом; Петербург пробавлялся кофеем, а Москва деятельно пристращалась к чаю», — писал Кокорев.

Александр Блок оказывается в Москве зимой 1904 года и «окунается в атмосферу бесконечных чаепитий — домашних и писательских: с блинами, тостами, в кампании минимум 3-4 человек. Именно эта черта представлена в письмах Блока к матери как едва ли не главный аргумент "за" Москву и "против" Петербурга».

Французские путешественники вспоминали, что «в Петербурге мало кафе», а те, что существуют, — «недостойны этого названия». Действительно, французских кафе, то есть заведений, в которых собиралось бы образованное общество, в Петербурге существовало мало.